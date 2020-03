Hamburg. Die Halbwertszeit für Aussagen während der Corona-Krise ist mittlerweile sehr kurz. Am Montag senkte die US-Bank JPMorgan zwar das Kursziel für Airbus von 156 auf 95 Euro. Die Einschätzung „Übergewichten“ wurde jedoch beibehalten. Nur zwei Tage später korrigierte Analyst David Perry sein Urteil. Aus „Übergewichten“ wurde „Neutral“. Das Kursziel senkte er weiter auf 68 Euro. Die Aktie verlor am Mittwoch kräftig und notierte am Nachmittag rund 20 Prozent im Minus zum Vortag bei 50 Euro. Zum Vergleich: Ende Januar hatte sie noch ein Rekordhoch von 139 Euro erreicht. In knapp zwei Monaten verlor das Papier des Flugzeugbauers fast zwei Drittel an Wert.

Der JPMorgan-Analyst bezieht sich auf eine Branchenstudie. Diese hält einen Einbruch des weltweiten Flugverkehrs in diesem Jahr um 20 bis 30 Prozent für möglich. Die Branche werde voraussichtlich Jahre brauchen, um sich davon zu erholen. Die Auslieferungen und der Free Cash Flow dürften deutlich unter den kommenden Marktschätzungen liegen. Vereinfacht gesagt: Den Airlines könnte aufgrund der Buchungseinbrüche durch die Passagiere das Geld ausgehen, mit dem sie eigentlich neue Flugzeuge kaufen wollten. Perry schloss nicht aus, dass Airbus sogar die Dividende für 2019 noch streicht. Optimistisch bleibt hingegen die Credit Suisse. Das Schweizer Geldhaus hält an seiner Einschätzung „Outperform“ für Hamburgs größten Arbeitgeber mit Kursziel 170 Euro fest.

Zu den wenigen Gewinnern gehörte Beiersdorf

Allzu viele Optimisten gibt es an der Börse derzeit allerdings nicht. Der deutsche Leitindex DAX stand am Nachmittag mehr als fünf Prozent im Minus mit weniger als 8500 Punkten. Etwas besser lief es beim Haspax. Der Hamburger Index verlor etwa drei Prozent auf knapp 3600 Punkte. Zu den wenigen Gewinnern gehörte Beiersdorf. Der Nivea-Hersteller legte gut drei Prozent auf knapp 89 Euro zu. Das Analysehaus Jefferies hatte die Einschätzung von „Underperform“ auf „halten“ hochgestuft, obwohl das Kursziel von 94 auf 90 Euro gesenkt wurde.

Der Ausverkauf im Konsumgütersektor erscheine übertrieben, hieß es. Immerhin können diese Waren derzeit in den offenen Supermärkten und Drogerien noch gekauft werden – im Gegensatz zu vielen anderen Produkten. Auch für Dräger ging es weiter nach oben. Der Lübecker Medizintechnikanbieter soll Beatmungsgeräte für die Bundesregierung liefern. Die Aktie legte zwei Prozent auf etwa 78 Euro zu. In diesem Jahr kletterte das Papier um 40 Prozent

Die erwartete Rezession spüren erfahrungsgemäß mit als erste Unternehmen die Logistiker. Entsprechend gehörte die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) erneut zu den Verlierern. Der Hafenumschlagsbetrieb verlor am Mittwoch fast zehn Prozent auf gut 10 Euro. Seit Jahresbeginn ein Minus von fast 60 Prozent. Das sind ähnliche Dimensionen wie bei Airbus.