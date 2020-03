Hamburg. Nachdem Airbus im Fe­bruar die Endmontage im chinesischen Werk Tianjin wegen des Coronavirus für rund eine Woche unterbrechen musste, trifft es jetzt die Flugzeugfertigung in Europa: Die Produktion in Frankreich und in Spanien ist für den Rest der Woche eingestellt worden. Man reagiere damit auf die in diesen beiden Ländern angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Virus-Ausbreitung, teilte der Konzern mit. Die Schließung der Produktion für vier Tage gebe dem Unternehmen genügend Zeit, die strikten Gesundheitsvorschriften im Hinblick auf Hygiene, Reinigung und den Abstand zwischen Mitarbeitern umzusetzen, hieß es. In Frankreich hat Airbus 49.000 Beschäftigte, in Spanien sind es 13.000. Spaniens Regierung hatte den nationalen Notstand ausgerufen, in Frankreich gilt mit der Stufe 3 die höchste Stufe im Kampf gegen Epidemien.

In Ländern, die als Stufe 2 oder weniger eingestuft sind – etwa in Deutschland und Großbritannien – werde eine „Anpassung an geänderte Arbeitsabläufe“ ebenfalls zwischen Dienstag und Freitag vorgenommen, „wobei der Großteil der operativen Aktivitäten beibehalten wird“, teilte ein Airbus-Sprecher auf Abendblatt-Anfrage mit. Spezialisten des Medizinischen Dienstes von Airbus informierten durch Videos und Besuche an den Arbeitsplätzen die Mitarbeiter.

Airbus setzt auf Flexibilität im Umgang mit der Corona-Krise

„Wir tun unser Bestes, um unsere Mitarbeiter, die von der Schließung von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen betroffen sind, zu unterstützen, indem wir ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität im Umgang mit der Situation bieten“, sagte der Airbus-Sprecher. „Dazu gehört, dass wir, wo immer möglich, Homeoffice ermöglichen und gleichzeitig die Geschäftskontinuität bei Airbus sicherstellen, um Kundenverpflichtungen und nationale Vorschriften zu erfüllen.“ Der Konzern beziffert aber nicht, wie viele der knapp 15.000 Beschäftigten des Standorts Hamburg von zu Hause aus arbeiten beziehungsweise sich in Quarantäne befinden. Dienstreisen zwischen Frankreich und Deutschland habe das Unternehmen „auf ein Minimum reduziert“, hieß es weiter.

Coronavirus: Die Fotos zur Krise

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning

Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News



Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa

Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa



Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER

Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie. Foto: Insa Gall / HA

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA



Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA

Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa



Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa

Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services



Flughafen Hamburg: Das Coronavirus und seine Auswirkungen. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa

Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa



Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg



Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Eine Hinweistafel im Hamburg Airport Helmut Schmidt informiert über Infektionsgefahren durch das neuartige Coronavirus. Foto: Markus Scholz / dpa

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: dpa



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch... Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. DFie Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: - / dpa



Unmittelbare Folgen für den Standort Hamburg – etwa wegen ausbleibender Zulieferungen – ergeben sich durch den viertägigen Produktionsstopp in Frankreich und Spanien nach Angaben des Sprechers nicht: „Nach heutigem Sachstand können wir weiterarbeiten.“ Auch Mitarbeiter von Personaldienstleistern, Lieferanten und Kooperationspartnern hätten weiterhin Zutritt zum Werksgelände in Hamburg, sofern sie die „strengen Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle“ einhalten.

Drastische Einnahmeausfälle bei den Airlines

Fluggesellschaften haben bei Airbus zwar im Januar eine beachtliche Zahl von 274 Jets in Auftrag gegeben, im Februar kamen dann aber keine Bestellungen mehr herein. Bis Ende Februar waren 86 Maschinen ausgeliefert worden. Angesichts der massiven Einschränkungen des weltweiten Flugverkehrs und die drastischen Einnahmeausfälle bei den Airlines ist aber davon auszugehen, dass manche von ihnen die Abnahme von bei Airbus bestellten Fliegern verschieben wollen. Noch Mitte Februar hatte der Flugzeugbauer angegeben, in diesem Jahr einen neuen Auslieferungsrekord von 880 Maschinen anzupeilen – im Jahr 2019 waren 863 Jets an die Kunden übergeben worden.

Doch die neue Marktsituation bringt Unsicherheiten für die Prognose, selbst wenn es nicht zu einem länger anhaltenden Stillstand der Produktion kommen sollte. Auf der anderen Seite gebe es Fluggesellschaften, die auch aktuell großes Interesse daran bekundet hätten, ihre Flotten zu modernisieren, sagte ein Airbus-Sprecher aus Toulouse dem Abendblatt. Dazu gehören der Billigflieger WizzAir sowie die ebenfalls im Niedrigpreissegment tätigen Airlines JetBlue und Spirit aus den Vereinigten Staaten.

Jungheinrich und Still sehen keine großen Auswirkungen

Während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 hatte Airbus ein Team mit der Bezeichnung „Watchtower“ aufgestellt, das mehr als 600 Lieferpositionen entweder nach hinten geschoben oder nach vorne gezogen hat. Ein solches Team sei auch jetzt wieder aktiviert worden, hieß es von Airbus. Zudem bewies der Konzern gerade erst 2018, dass er mit größeren Unregelmäßigkeiten im Produktionsablauf umgehen kann: Obwohl wegen der Lieferschwierigkeiten des Triebwerksherstellers zeitweise mehr als 100 fertig gebaute Maschinen der beliebten A320neo-Reihe noch auf ihre Motoren warten mussten, gelang Airbus noch ein Auslieferungsrekord.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch, das Sie danach wegwerfen. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig und gründlich die Hände mit Seife waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Ein bis zwei Meter Abstand zu Menschen halten, die Infektionssymptome zeigen

Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind überflüssig – sie können sogar umgekehrt zu Nachlässigkeit in wichtigeren Bereichen führen

Unterdessen stellen sich auch andere Industrieunternehmen in Hamburg wegen des Coronavirus auf stark veränderte Arbeitsbedingungen ein. „In vielen Betrieben denkt man über die Schließung der Kantine oder über die Arbeit in versetzten Schichten nach“, sagte Ina Morgenroth, die Erste Bevollmächtigte und Geschäftsführerin der IG Metall Hamburg, im Gespräch mit dem Abendblatt. Außerdem gehe es darum, die Fertigung so einzurichten, dass ein Abstand von 1,5 Metern zwischen den Beschäftigten gewährleistet werden kann. Probleme mit der Lieferkette können nach Einschätzung von Morgenroth aber dazu führen, dass in den nächsten Wochen die Produktion auch in den Hamburger Werken von Konzernen wie Airbus und Daimler ins Stocken gerät.

Lesen Sie auch:

Bei den beiden großen Hamburger Gabelstapler-Herstellern gibt es nach eigenen Angaben bislang keine gravierenden Auswirkungen auf die Produktion. Sowohl bei Jungheinrich als auch bei Still gibt es zwar vereinzelt infizierte Mitarbeiter, doch dadurch werde die Montage der Fahrzeuge nicht wesentlich beeinflusst. „Alle Werke sind in Betrieb“, sagte ein Jungheinrich-Sprecher dem Abendblatt auf Anfrage. Detaillierter wollte sich das Unternehmen vor der Bilanz-Pressekonferenz am heutigen Mittwoch nicht äußern. „Die Produktion in Hamburg läuft“, sagte ein Sprecher des Still-Mutterkonzerns Kion. „Die Versorgung mit Material und Bauteilen wird zwar schwieriger, läuft aber noch gut.“