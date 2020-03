Berlin. Wenn Börsenkurse Wetten auf die Zukunft sind, dann stehen der Weltwirtschaft finstere Zeiten bevor. Die Angst der Aktienhändler hat einen Namen: Coronavirus. Weltweit grassiert die Sorge, dass die Unternehmen in Corona-Zeiten weniger Gewinne oder sogar Verluste einfahren. Folge: Die Aktionäre verkaufen ihre Unternehmenspapiere selbst bei Verlusten – diese könnten ja bald noch weniger wert sein. Eine Talfahrt jagt die nächste.

Der deutsche Leitindex Dax sackte am Montag zeitweise um 7,9 Prozent auf 8503 Zähler, bevor die Kurse später minimal anstiegen. Es war der tiefste Stand seit 2014. Zu den größten Verlierern zählte die Lufthansa, aber auch die Automobilhersteller BMW, Daimler und Volkswagen gerieten stark unter Druck. Mit den neuen Verlusten summiert sich der Einbruch des Dax in den vergangenen gut drei Wochen auf fast 40 Prozent.

Auch die Wall Street brach zum Handelsstart kräftig ein. Der Dow Jones verlor zeitweise elf Prozent und stabilisierte sich später leicht. Die Börsen in Ostasien kannten ebenfalls nur eine Richtung: abwärts. Die Verluste an den Aktienhäusern seien die höchsten seit der großen Finanz- und Schuldenkrise vor zwölf Jahren, betont Stratege Nick Nelson von der Bank UBS.

„Es steht uns wohl die schlimmste Wirtschaftskrise seit der Finanzkrise 2008/2009 bevor. Die Weltwirtschaft befindet sich in einer sehr schwierigen Situation“, sagt Volker Treier, Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), unserer Redaktion. Es sei zu befürchten, dass das ohnehin niedrige Wachstumstempo in der globalen Wirtschaft zurückgehen werde. „Selbst wenn die Krise durch das Coronavirus bereits heute verarbeitet wäre, würde die europäische Wirtschaft nach DIHK-Schätzung rund einen Prozentpunkt weniger wachsen“, so Treier. „Aber das wäre fast schon ein optimistisches Szenario.“ Es könnte wesentlich schlimmer kommen, so Experten.

Besonders alarmierend sind die Zahlen aus China

Alarmierend sind bereits die neuesten Zahlen aus China, das die meisten Importe nach Deutschland liefert. Die Industrieproduktion ging im Januar und Februar im Vergleich zu den ersten beiden Monaten des Vorjahres um 13,5 Prozent zurück – der stärkste bislang gemessene Einbruch. Mit einem Minus von 20,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sackte auch der Umsatz im Einzelhandel ab. Die Anlageinvestitionen brachen um 24,5 Prozent ein.

„Wenn in den nächsten Wochen die Daten über den deutsch-chinesischen Handel auf dem Tisch liegen, werden wir ein böses Erwachen erleben“, prophezeit DIHK-Außenwirtschaftschef Treier. „Der DIHK rechnet mit zweistelligen Rückgängen im Vergleich zum Vorjahr. Das sind keine guten Vorgaben für die deutsche Konjunktur.“

Die US-Notenbank (Federal Reserve) hatte angesichts von Anlegerpanik und Rezessionsängsten wegen des Coronavirus zu weiteren drastischen Mitteln gegriffen. In einer Notfallaktion senkte sie den Leitzins um einen ganzen Prozentpunkt auf fast null Prozent. Dieser Schritt kam überraschend, weil die amerikanische Zentralbank ursprünglich erst am Mittwoch ihre Entscheidung bekannt geben wollte. Die Märkte reagierten auf das vorgezogene Timing und die Wucht der Zinssenkung.

Zudem will die Federal Reserve die US-Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihekaufprogramm ankurbeln und Banken vorübergehend Notkredite gewähren. Doch die Fed handelt nicht allein, sondern im weltweiten Schulterschluss.

Am späten Sonntagabend versicherten sechs führende Notenbanken, dass sie über vergünstigte Bedingungen die Versorgung des Finanzsystems mit der für viele Geschäfte wichtigen Reservewährung Dollar sicherstellen. Beteiligt an der konzertierten Aktion sind die Fed, die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England, die Bank of Japan, die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Bank of Canada. Solche abgestimmten Aktionen der Notenbanken gab es zum Beispiel auch nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 und in der Finanzkrise 2008.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) steht zur Bewältigung der Coronavirus-Krise bereit: Betroffene Länder können mit massiven Finanzhilfen rechnen. Die Kreditkapazität von einer Billion Dollar des Fonds könne zur Unterstützung von Mitgliedstaaten eingesetzt werden, die mit der Ausbreitung des Virus kämpfen, teilte IWF-Direktorin Kristalina Georgieva mit.

Regierungen sollen alles tun können, um Unternehmen zu stützen

Auch die EU-Staaten stemmen sich mit hohem Einsatz gegen die drohende Krise. Schon bis zum Wochenende hatten die angekündigten Hilfsprogramme von Mitgliedstaaten der Eurozone ein Volumen von über 40 Milliarden Euro erreicht. Es ist erst der Anfang. Die EU-Kommission rechnet damit, dass die 27 Mitgliedstaaten in den nächsten Tagen mehrere Hundert Milliarden Euro mobilisieren, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Das könnte also auch jene 200 Milliarden Euro übersteigen, die in der EU 2008 zur Milderung der Finanzkrise bereitgestellt wurden.

Aktuell ist der wichtigste Beitrag der gemeinsamen EU-Institutionen, hemmende Regeln für die Schuldenaufnahme und für Staatssubventionen beiseite zu räumen. Damit sollen die nationalen Regierungen alles tun können, um in Schieflage geratene Unternehmen zu stützen. Die Lockerung des EU-Stabilitätspakts und der Beihilfe-Vorschriften hatte die EU-Kommission schon am vergangenen Freitag in die Wege geleitet, am Montag wollten das auch die EU-Finanzminister absegnen.

Eine europaweite Rezession gilt als wahrscheinlich. Was das für Staaten wie Italien bedeutet, die schon vor dieser Seuche wirtschaftlich schwächelten, ist bislang nur zu ahnen. Der Chef der Gruppe der 19 Eurostaaten, Mário Centeno, warnte, die erzwungenen Maßnahmen zur Corona-Eindämmung brächten Europas Volkswirtschaften „in kriegsähnliche Zeiten“. Die Sorge ist allerdings auch, dass die kreditfinanzierten Verteidigungsmaßnahmen eine neue Finanzkrise im Euroraum heraufbeschwören.

Im Herbst 2008 erschütterte Lehman-Pleite das Finanzsystem

Wie ernst die Gefahr einer neuen Eurokrise genommen wird, zeigt die Initiative von Klaus Regling, dem Chef des Euro-Rettungsschirms ESM. Er hat den EU-Staaten vorgeschlagen, eine Kreditlinie des Rettungsfonds vorzubereiten, um die Ausgaben von Mitgliedstaaten abzusichern. Das würde Spekulationen an den Finanzmärkten entkräften, dass sich Eurostaaten wegen zu hoher Schulden nicht mehr allein refinanzieren können. Noch gibt es Bedenken unter den Regierungen, dass ein solches Angebot des Rettungsfonds genau das falsche Signal sendet.

Immerhin gibt es einen Hoffnungsschimmer: Anders als in der Finanzkrise sind viele Banken heute in einer wesentlich besseren Verfassung. Im Herbst 2008 hatte die Pleite der US-Instituts Lehman Brothers das eng vernetzte weltweite Finanzsystem erschüttert. Geldhäuser trauten sich gegenseitig nicht mehr über den Weg und liehen sich kein Geld mehr.

Kreditströme drohten auszutrocknen. „Die Krise von 2008 hatte ihren Ursprung im Finanzsystem, unter anderem weil Banken ihre Risiken nicht mehr unter Kontrolle hatten, und griff von dort auf die Gesamtwirtschaft über. Diesmal ist es umgekehrt, und wir können Teil der Lösung sein“, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Ein Versprechen, das sich in der Krise bewähren muss.