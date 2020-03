Hamburg. Noch vor knapp zwei Wochen hielten die Experten nicht für möglich, was sich inzwischen am Aktienmarkt abspielt. Aber da gab es in Deutschland gerade einmal 150 mit dem Covid-19-Erreger infizierte Menschen. Inzwischen sind es mehr 2000. Der Deutsche Aktienindex (DAX) sackte am Donnerstag unter die Marke von 10.000 Punkten – und ein Ende des Kursverfalls ist nicht abzusehen. Das Coronavirus infiziert die Finanzmärkte und davon sind nicht nur Aktienbesitzer betroffen. Wie entwickeln sich die Sparzinsen? Soll ich jetzt Gold kaufen? Wo kann ich mein Geld sicher unterbringen? Ist auch meine Lebensversicherung bedroht? Das Abendblatt sprach mit Experten.

Wie geht es am Aktienmarkt weiter?

Von seinem Hoch mit 13.789 Punkten am 19. Februar hat der DAX innerhalb von drei Wochen gut 4500 Punkte verloren, was einem Verlust von 33 Prozent entspricht. Das ist keine Korrektur mehr, sondern ein Crash. „Die weitere Entwicklung hängt jetzt davon ab, ob die Pandemie noch im ersten Halbjahr ihren Scheitelpunkt erreicht“, sagt Bernd Schimmer, Wertpapierstratege der Hamburger Sparkasse (Haspa). Die Zahl der Neuinfizierten müsste also sinken. „Wenn man von diesem Szenario ausgeht, könnte der Aktienmarkt bald seinen Boden gefunden haben, so etwa bei 9000 Punkten“, sagt Schimmer.

Und wenn es doch schlimmer kommt?

Das ist das zweite Szenario. Die Pandemie zieht sich länger hin, Deutschland rutscht in eine ausgewachsene Rezession. „Im Tiefpunkt des Wirtschaftsabschwungs ist die Stimmung üblicherweise so negativ, dass den Unternehmen seitens der Anleger keinerlei Zukunftsfantasie mehr zugebilligt wird“, sagt Christian Kahler von der DZ Bank. Ein Unternehmen wird dann kaum höher als mit seinem Buchwert bewertet. „Es ist also durchaus denkbar, dass die Aktienmärkte in den kommenden Wochen noch weiter zurücksetzen werden und erst im April oder Mai ihr Tief im Bereich, umgerechnet auf den DAX, zwischen 8000 und 9000 Punkten finden werden“, sagt Kahler. „Bis Jahresende sollten die Kurse jedoch wieder deutlich steigen.“

Soll ich alle meine Aktien verkaufen?

„Wer längerfristig für die Altersvorsorge investiert hat, sollte das nicht tun“, sagt Stephanie Heise, Finanzexpertin der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Wer Einzelaktien habe, müsse vor allem auf die Branchen achten. Bei Fluglinien und Tourismusunternehmen rät die Expertin zu einer Umschichtung. Ob jetzt ein Verkauf noch lohnt, hängt davon ab, zu welchen Kursen man eingestiegen ist. Es kann also durchaus sinnvoll sein, wenn jetzt noch Gewinne realisiert werden können und das Geld in absehbarer Zeit benötigt wird.

Was ist mit Sparplänen?

„Sparpläne mit Aktienfonds sollten auf alle Fälle durchgehalten werden“, sagt Schimmer. Denn bei niedrigen Kursen bekommt man mehr Fondsanteile für das gleiche Geld. Geht es an den Börsen wieder aufwärts, zahlt sich das aus.

Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um in Aktien einzusteigen?

Nur gut zehn Prozent ihrer Geldanlage haben die Deutschen in Aktien investiert (s. Grafik). „Der enorme Vermögensverlust an der Börse trifft nur knapp zehn Millionen Privatanleger“, sagt Schimmer. „Aber man sollte jetzt nicht mit einem einmaligen hohen Betrag in Aktien einsteigen“, sagt Schimmer. Anders sieht es mit einem Sparplan aus, mit dem monatlich ein fester Betrag in einen oder mehrere Aktienfonds investiert wird. Damit jetzt zu beginnen, stellt kein Problem dar. Wer langfristig orientiert ist, für den bieten sich dadurch besondere Chancen.

Viele Aktien haben jetzt eine hohe Dividendenrendite. Lohnt das?

Das ist mit Risiken behaftet, nicht nur weil der Kurs der Aktie weiter fallen kann, sonder auch, weil die Höhe künftiger Ausschüttungen unklar ist. Und: Ohne Beschluss der Hauptversammlung kann keine Dividende gezahlt werden. Wegen des Coronavirus könnten aber zahlreiche der im Frühjahr anstehenden großen Hauptversammlungen abgesagt und verschoben werden. Denn die meisten Behörden verbieten Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern. Virtuelle Hauptversammlungen lässt das deutsche Aktienrecht bisher nicht zu.

Soll ich jetzt Gold kaufen?

„Gold ist bei den Hamburgern schon seit längerem stark nachgefragt, insbesondere auf Grund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank“, sagt Stefan Rose, Leiter des Edelmetallhandels bei der Haspa. Als Beimischung in der Anlage bleibe Gold weiter attraktiv. Binnen eines Jahres hat der Euro-Preis einer Feinunze Gold (31,1 Gramm) um rund 26 Prozent zugelegt. Doch in den letzten Tagen konnte auch das Edelmetall nicht glänzen und büßte rund 100 Euro von seinem historischen Hoch ein. Ähnlich wie Aktien ist Gold volatil, entwickelt sich aber langfristig gegensätzlich zum Aktienmarkt. Expertin Heise rät zu einer Beimischung von fünf bis zehn Prozent.

Wie sicher ist jetzt meine Lebensversicherung noch?

„Das hängt sehr stark vom jeweiligen Unternehmen ab“, sagt Axel Kleinlein, Vorstand des Bundes der Versicherten aus Hamburg. „Nach unserer letztjährigen Untersuchung der Solvenz, also der Zahlungsfähigkeit, der Unternehmen kamen wir zum Ergebnis, dass etwa ein Viertel der Unternehmen angezählt ist.“ Schlimmstenfalls könne die Versicherung die garantierten Leistungen kürzen. „Die Überschussbeteiligung ist aber in jedem Fall auch jetzt schon ziemlich mies oder entfällt vollständig“, sagt der Experte. Nach einer Umfrage des Abendblatts bei den 40 größten Lebensversicherern beträgt die durchschnittliche Überschussbeteiligung für dieses Jahr 2,23 Prozent. Für das nächste Jahr dürfte der Wert noch niedriger ausfallen, denn die Versicherer sind stark von Zinsen abhängig, die immer weiter sinken. „Ein schwerer Verlust im Vergleich zu dem was bisher schon angespart wurde oder gar ein Totalverlust ist dennoch nicht zu erwarten“, sagt Kleinlein.

Wo ist mein Geld noch sicher?

Alternativen zum unsicheren Aktienmarkt sind Tages- und Festgeld (s. Grafik). Aber auch bei diesen Angeboten ist die Verzinsung niedriger als die Inflationsrate (1,7 Prozent). Das beste Angebot für eine dreijährige Festgeldanlage liegt gerade noch bei 1,05 Prozent (Bigbank). Wer sein Geld nur deutschen Instituten anvertrauen möchte, muss sich mit 0,75 Prozent begnügen (AKF Bank). „In den nächsten Monaten werden die Zinsen weiter sinken“, erwartet Max Herbst von der FMH-Finanzberatung. „Denn die Anbieter werden mit zusätzlichen Geldern überhäuft werden.“ Auch offene Immobilienfonds haben sich in den vergangenen Jahren als stabile Anlage erwiesen. Die Probleme, die mit der Finanzmarktkrise entstanden, wurden überwunden. Bis zu elf Prozent Rendite sind auf Sicht von drei Jahren drin. Beim Erwerb über die Börse, kann der teure Ausgabeaufschlag gespart werden. Aber als Tagesgeldersatz sind die Fonds nicht geeignet. Denn es gelten Halte- und Kündigungsfristen für die Anlage.