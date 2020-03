Hamburg. Der Chef der Arbeitsagentur Hamburg, Sönke Fock, rechnet mit einer weiteren deutlichen Zunahme der Kurzarbeit in Hamburg. „Mit den von der Bundesregierung geplanten Erleichterungen bei der Beantragung von Kurzarbeit rechne ich mit einem deutlichen Anstieg“, sagte Fock zu den Beschlüssen des Koalitionsausschusses in Berlin. Es sei auch das Ziel der Maßnahme, dauerhaft Arbeitsplätze er erhalten.

Obgleich bereits eine ganze Reihe von Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche Kurzarbeit beantragt hat, sei das Niveau in der Hansestadt vergleichsweise niedrig, so Fock. Das liege an der milden Witterung in diesem Winter. Stark wetterabhängige Branchen wie die Bauwirtschaft nutzen die saisonale Kurzarbeit bislang kaum. „Schon jetzt gibt es aber verstärkte Anfragen zur Kurzarbeit“, so Fock.

Unsicherheit durch Coronavirus bringt Unternehmen in Schieflage

Ein deutliches Ansteigen der Kurzarbeiterzahl sei daher nicht ausgeschlossen. „Je länger die Unsicherheit durch das Coronavirus andauert, desto mehr Unternehmen werden in Schieflage geraten, weil Lieferketten unterbrochen sind oder Dienstleistungen nicht mehr nachgefragt werden.“ Insgesamt rechnet der Chef der Arbeitsagentur mit bis zu 70.000 Arbeitslosen in Hamburg in diesem Jahr.

Hjalmar Stemmann, der Präsident der Handwerkskammer Hamburg, begrüßte die geplanten Konjunkturmaßnahmen der Bundesregierung. „Dem Handwerk hilft, dass einfacher und schneller Kurzarbeit eingeführt werden kann. Weil unsere meist kleinen und mittleren Unternehmen ohnehin extrem hohe Lohnkosten schultern müssen, ist es ein positives Signal, dass die Sozialbeiträge für nicht geleistete Arbeitsstunden voll erstattet werden sollen.“

