Hamburg. Es ist noch keine drei Wochen her, dass der Haspax ein neues Allzeithoch erreichte. Doch nun hat die Coronavirus-Furcht auch den Index der norddeutschen Börsenwerte fest im Griff: Am Montag rutschte er um mehr als fünf Prozent ab, seit Jahresbeginn hat er damit gut 13 Prozent verloren.

Immerhin konnte sich der Haspax damit noch besser halten als der Deutsche Aktienindex (DAX), der im gleichen Zeitraum um fast 20 Prozent nachgab und am Montag zeitweise sogar um mehr als acht Prozent im Minus lag. An den US-Börsen hatte man den Handel kurzzeitig unterbrochen, nachdem die Leitindizes Dow Jones Industrial Average (DJIA) und S&P 500 jeweils um gut sieben Prozent abgestürzt waren.

Aktie des Hafenkonzerns HHLA litt besonders stark

Im Haspax litt unter den Hamburger Titeln die Aktie des Hafenkonzerns HHLA besonders stark. Sie hat seit Jahresanfang um fast 32 Prozent nachgegeben. Der Hamburger Hafen ist besonders stark im Handel mit China und Hongkong engagiert, jeder dritte Container kommt von dort oder ist für China bestimmt.

Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen sind die Papiere des Gabelstaplerbauers Jungheinrich. Sie verloren seit dem Jahreswechsel fast 26 Prozent an Wert. In der kommenden Woche will das Unternehmen die Bilanz für 2019 vorlegen, aber bereits im Dezember – unabhängig vom Coronavirus – hatte Jungheinrich für 2020 einen Rückgang bei Umsatz und Ergebnis prognostiziert.

Gesamte Weltwirtschaft von der Ausbreitung des Virus betroffen

Marktbeobachter sind sich aktuell nicht einig, ob die drastischen Kursrückgänge übertrieben sind oder nicht. Bernd Meyer, Chefanlagestratege Wealth & Asset Management beim Hamburger Bankhaus Berenberg, hält den Markt für „überverkauft“. Er erwartet zwar weiter „volatile Aktienmärkte“, erachtet „die aktuellen Kursniveaus aber mittelfristig als Kaufgelegenheiten“.

Hamburgs Börsenpräsident Friedhelm Steinberg

Foto: Andreas Laible / HA

Hamburgs Börsenpräsident Friedhelm Steinberg äußert sich vorsichtiger: „Ich glaube, dass wir den Boden noch nicht gefunden haben.“ Schließlich sei die gesamte Weltwirtschaft von der Ausbreitung des Virus berührt, so Steinberg. Niemand wisse, wie lange es dauern werde, sich auf diese Situation einzustellen: „Ich bin schon sehr lange im Geschäft, aber etwas Ähnliches habe ich noch nicht erlebt.“ Die jüngsten Erfahrungen könnten nach seiner Einschätzung dazu führen, dass man die Abhängigkeit von weltweiten Lieferketten neu überdenke.

Nach der Beobachtung von Steinberg herrscht an der Aktienbörse aktuell zwar „Panikstimmung“. Eine Mitverantwortung an den kräftigen Kursrückgängen trügen aber automatische Handelssysteme, die eine schnelle Abwärtsbewegung durch ihr einprogrammiertes Verhalten noch verstärken.