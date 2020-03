Düsseldorf/Berlin. Die Ausbreitung des Coronavirus scheint viele Deutsche nach wie vor außergewöhnlich stark zu beunruhigen. In vielen Regionen Deutschlands waren in den vergangenen Wochen leergefegte Super- und Drogeriemarktregale zu sehen. Seife, Hygieneartikel, vor allem aber Desinfektionsmittel waren in vielen Läden Mangelware oder ausverkauft. Und nun standen Kunden am Montagmorgen sogar Schlange vor Aldi-Märkten, weil es Desinfektionsmittel im Angebot gibt.

Dass Aldi angekündigt hatte, den Verkauf auf drei Produkte pro Kopf zu rationieren, störte offenbar nur wenige. Teilweise warteten am Montag bis zu 50 Menschen auf die Öffnung ihres Aldi-Markts.

Angeboten werden Handgel der Marke „Ombia Med“ (250 Milliliter für 1,65 Euro), Desinfektionsspray, Tücher, Handgel und Spray der Marke „Vibasept“, die Flasche (100 Milliliter) beziehungsweise die Packung für 1,75 Euro. Die Aktionsware ist jedoch nur in den Filialen von Aldi und nicht online erhältlich.

Eine Notiz an einem Aldi-Markt in Berlin teilt bereits am Montagvormittag, dass alle Desinfektionsmittel vergriffen sind.

Foto: Tobias Schwarz / AFP

Aldi bietet Desinfektionsmittel an – aber nicht wegen Coronavirus-Epidemie

Eine Sprecherin des Discounters betonte, dass die Verkaufsaktion nicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehe. Aufgrund der beginnenden Reisezeit im März führe Aldi bereits seit Jahren ein Aktionssortiment mit Desinfektionsmitteln. So auch in diesem Jahr. Weil die Produkte für den Reisebedarf gedacht sind, seien sie ohnehin eher klein.

Laut Experten sind Produkte wie die aus dem Sonderangebot grundsätzlich auch dazu in der Lage, Viren, Bakterien und Pilze abzutöten. Dennoch: Die beste Möglichkeit, um sich vor Krankheiten zu schützen, seien, die Hände aus dem Gesicht zu halten und gründliches Händewaschen. Nicht nur zum Schutz vor einer Coronavirus-Infektion, sondern auch vor Influenza- oder Erkältungsviren.

Auch in Hamburg drängten sich Kunden schon vor der Öffnung dieses Aldi-Markts an den Eingang.

Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Richtiges Händewaschen funktioniert so:

mindestens fünf Mal am Tag Hände mit Seife einschäumen

kräftige Waschbewegungen (etwa bis 30 dabei zählen)

danach warm oder kalt abwaschen

die Hände gut abtrocknen

Tatsächlich horten in den vergangenen Wochen immer mehr Menschen nicht nur Seifen und Desinfektionsmittel, sondern auch etwa Toilettenpapier und haltbare Lebensmittel. Die Verbreitung des Coronavirus treibt die Verbraucher zu Hamsterkäufen. Dabei betonen Experten, dass es in Deutschland aller Voraussicht nach nicht zu einer Mangelsituation kommen wird. Die Lieferstrukturen im Handel seien effizient und gut vorbereitet, die Versorgung der Bevölkerung gewährleistet. Einige Forscher kritisieren außerdem, dass Verbraucher Lebensmittel wieder wegwerfen würden.

