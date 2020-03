Hamburg. Der neue Chef in der Deutschlandzentrale des Mineralölkonzerns Esso kommt aus dem Unternehmen: Seit dem 1. März ist Jens-Christian Senger Vorstandsvorsitzender der ExxonMobil Central Europe Holding GmbH und der Esso Deutschland GmbH. Er folgt auf Florian Barsch, der die Gesellschaften seit Mitte 2016 lenkte. Er sei auf eine Position bei ExxonMobil in Houston (US-Bundesstaat Texas) berufen worden, so das Unternehmen.

Senger war zuvor seit 2016 Geschäftsführer der ExxonMobil Production Deutschland GmbH in Hannover. Er ist 53 Jahre alt, wurde in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) geboren, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Von 1988 bis 1993 absolvierte er an der Technischen Universität Clausthal ein Bergbau-Studium in der Fachrichtung Tiefbohrtechnik, Erdöl- und Erdgasgewinnung, das er als Diplom-Ingenieur abschloss. Seine berufliche Laufbahn begann er 1994 als Ingenieur bei der BEB Erdöl & Erdgas GmbH in Hannover. Es folgten Management-Positionen im Oman, Malaysia und Norwegen.

Kompliment an Barsch

Vorgänger Barsch hatte während seiner Amtszeit unter anderem die Wiederaufnahme von Erdgasbohrungen. Zudem hatte sich Esso unter seiner Führung von seinen mehr als 1000 Tankstellen in Deutschland getrennt. Sie wurden an die britische Firma EG Group verkauft. Zugleich war Barsch Vorsitzender des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG).

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung“, sagte Senger zu seiner Berufung durch den Aufsichtsrat. „Florian Barsch hat in den vergangenen Jahren großartige Arbeit geleistet – sowohl in unserem Unternehmen als auch auf Verbandsebene. Ich wünsche ihm in seiner neuen Rolle in den USA viel Erfolg.“