Hamburg. Einmal über die farbenprächtigen Märkte von Katars Hauptstadt Doha bummeln oder die künstliche Sandinsel The Pearl bewundern, die auch die Riviera des Orients genannt wird. Darauf hatten sich viele Gäste des Kreuzfahrtschiffes „Mein Schiff 5“ gefreut.

Doch beinahe wäre der Traum ins Wasser gefallen. Denn als das Schiff jüngst in Doha anlegen wollte, wurde ihm kurzfristig die Einlaufgenehmigung verweigert. Die Behörden hatten Angst, dass die mehr als 2000 Passagiere das Coronavirus einschleppen. Die „Mein Schiff 5“ musste vor dem Hafen ankern.

Die Gesundheitsbehörde wollte an Bord kommen. Sie checkte das Schiff, befragte den Kapitän und verschwand dann wieder. Stundenlang passierte nichts. Erst am späten Nachmittag durfte das Kreuzfahrtschiff den Hafen mit erheblicher Verspätung anlaufen – nicht zuletzt aufgrund des Verhandlungsgeschicks der Hamburger Reederei Tui Cruises, der die „Mein Schiff 5“ gehört.

Coronavirus: Auf den Meeren irrlichtern Kreuzfahrtschiffe herum

Der Vorgang ist kein Einzelfall. Überall auf den Weltmeeren irrlichtern derzeit Kreuzfahrtschiffe herum, weil ihnen aus Angst vor dem Coronavirus die Einreise verweigert wird. Am Mittwoch sollte die „Aidaprima“ der Rostocker und Hamburger Reederei Aida Cruises das Königreich Bahrain im Persischen Golf anlaufen. Das Schiff erhielt keine Einlaufgenehmigung, es musste umgehend zu seinem nächsten Reiseziel Dubai weiterfahren.

Die „Aidavita“, die zuvor ihre Reisen in Asien abgebrochen hatte, streicht nun darüber hinaus alle Reisen im Orient und fährt stattdessen nach Dubai in eine Werft. Die „Aidabella“ hat ebenso ihr Asienprogramm abgesagt und bietet stattdessen Rundreisen im Mittelmeer an. Die „Costa Deliziosa“ der Costa Crociere befindet sich auf Weltreise, hat aber die zweite Hälfte ihres Programms komplett umgestellt, weil sie in Asien kaum noch Häfen anlaufen darf. Das Schwesterschiff „Costa Favolosa“ wurde von Tortola (britische Jungferninseln) abgewiesen, auch hier aus Angst, dass sich Personen an Bord mit dem Coronavirus infiziert haben könnten.

Häfen machen die Schotten dicht

Ähnliches gilt für die französische „MSC Meraviglia“. Das Schiff wurde zunächst im Hafen von Ocho Roios auf Jamaika abgewiesen, dann auf den Kaimaninseln. Grund: Ein Crewmitglied hat Influenza-A, mit dem Coronavirus hat das nichts zu tun. Schließlich erbarmte sich Mexiko und erteilte eine Freigabe für den Hafen von Cozumel.

Coronavirus: So können Sie sich vor Ansteckung schützen

Niesen oder husten Sie am besten in ein Einwegtaschentuch. Ist keins griffbereit, halten Sie die Armbeuge vor Mund und Nase. Danach: Händewaschen

Regelmäßig die Hände waschen

Das Gesicht nicht mit den Händen berühren, weil die Erreger des Coronavirus über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen können

Coronavirus: Ein bis zwei Meter Abstand zu Erkrankten halten

Die Häfen machen die Schotten dicht, und die Reisebüros können ihre Prospekte, in denen mit schönen Bildern Rundreisen angepriesen werden, langsam aber sicher zurück in die Kartons packen. Schon vor einigen Tagen hat TUI Cruises seine Reisebüros schriftlich gewarnt: „Derzeit verschärfen immer mehr Häfen weltweit ihre Einreisebestimmungen. Dies erfolgt teilweise sehr kurzfristig und willkürlich – und führt vereinzelt dazu, dass Kreuzfahrtschiffe nicht mehr anlegen dürfen.“ Auslöser war der Fakt, dass die „Mein Schiff 4“ von Gibraltar abgewiesen wurde.

Coronavirus: "Aidaperla" erlebte eine Odyssee

Wer sich im Internet auf dem Blog „Schiffe und Kreuzfahrten“ tummelt, erfährt, was Urlaubern derzeit alles passiert. Besonders krass ist das Beispiel der „Aidaperla“ der Rostocker und Hamburger Reederei Aida Cruises.

Das Schiff, das in Hamburg wohlbekannt ist, weil es in der Sommersaison wöchentlich in der Hansestadt vorbeischaut, hat erst kürzlich eine richtige Odyssee erlebt: Anfang Februar war der Anlauf der Karibikinsel St. Lucia vorgesehen. Am Morgen sollte das Kreuzfahrtschiff einlaufen, doch es wurde gestoppt. Laut Aussage der Behörden aus „operativen Gründen“. Kapitän Tommy Möller entschied sich daraufhin, nach Fort de France auf Martinique zu fahren, um seinen Gästen dort einen Landgang zu ermöglichen.

Mehrere Passagiere hatten Grippesymptome

Auf halber Strecke kam dann die Nachricht aus St. Lucia, dass die Einfahrt nun doch gewährt werde. Möller machte kehrt und wurde wieder vor dem Hafen gestoppt. Auch hier wollte die Gesundheitsbehörde an Bord kommen, weil mehrere Passagiere und Crewmitglieder Grippesymptome hatten. Diese sollten untersucht werden. Spätabends gab es immer noch keine Entscheidung. Aida Cruises entschied sich daraufhin, nun doch nach Fort de France weiterzufahren.

Das Ausflugsprogramm musste allerdings zusammengestrichen werden. „Wir haben derzeit keinen Coronavirus an Bord eines unserer Schiffe, aber alle haben einen erhöhten Aufwand an Kommunikation mit den Hafenbehörden“, sagt Aida-Sprecher Hansjörg Kunze dem Abendblatt. „Zum Teil wird den Schiffen ohne Angabe von Gründen die Einfahrt verweigert.“

Doch nicht nur auf See, sondern auch in den Kreuzfahrtzentralen in Deutschland steigt die Belastung. Hier muss nämlich innerhalb kürzester Zeit ein Ersatzprogramm aufgestellt werden, sobald ein Schiff abgewiesen wird. „Wir haben dazu einen Stab, bei dem Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen zusammengezogen werden“, sagte eine Tui-Sprecherin.

Immer mehr Anrufe besorgter Kunden

„Bei uns läuft dazu noch das Standardprogramm“ heißt es bei Aida. Für die Anlaufgenehmigungen seien die Port Operators in Zusammenarbeit mit den Hafenagenten verantwortlich. Diese müssten auch Umroutungen planen.

Welcher wirtschaftliche Schaden sich für die Kreuzfahrtreedereien aus der aktuellen Lage ergibt, lässt sich derzeit nicht abschätzen. „Zu Buchungsrückgängen können wir noch nichts sagen. Was wir aber vermehrt feststellen, sind Anrufe besorgter Kunden“, so Aida-Sprecher Kunze. Deren Anfragen seien aber eher allgemeiner Art, etwa zur derzeitigen Lage an den Reisezielen. „Das ganze Thema ist hochemotional.“