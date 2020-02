Hamburg. Für die meisten Menschen ist die Commerzbank eine Frankfurter Großbank – und dort hat sie auch tatsächlich ihren Hauptsitz. Gegründet aber wurde sie am 26. Februar 1870, also vor genau 150 Jahren, in Hamburg. Gründungsgesellschafter waren zwölf Außenhandels- und Bankhäuser, von denen manche einen noch heute in der Hansestadt bekannten Namen trugen, so wie etwa Conrad Hinrich Donner, aber auch Hesse, Newman & Co sowie M.M. Warburg & Co.

In Hamburg feiert man das Firmenjubiläum mit einem Senatsempfang am 11. März. „Für unsere Mitarbeiter gibt es in diesem Jahr an ihrem jeweiligen Geburtstag einen zusätzlichen Urlaubstag“, sagt Bereichsvorstand Frank Nierhaus, verantwortlich für das Privatkunden­geschäft der Commerzbank in Norddeutschland. Im Laufe des Jubiläumsjahres 2020 will man aber auch den Kunden günstige Angebote unterbreiten. Vom heutigen Mittwoch an werde ein Ratenkredit zu einem Zinssatz von 2,62 Prozent – angelehnt an das Gründungsdatum 26.2. – beworben, hieß es.

Commerzbank ist in Hamburg weiter gewachsen

Im vergangenen Jahr ist die Commerzbank in Hamburg weiter gewachsen. So kletterte das Geschäftsvolumen im Privat- und Unternehmerkunden­segment um 13,5 Prozent auf mehr als 22 Milliarden Euro. Im Großraum Hamburg, wo das Institut nach eigenen Angaben in diesem Bereich nun 420.000 Kunden betreut, konnten netto 12.000 neue Kunden hinzugewonnen werden, gut 20 Prozent mehr als im Vorjahr. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagt Nierhaus. Fast jeder zweite Bankkunde unter 35 in Deutschland denke aktuell darüber nach, zu einem anderen Anbieter zu wechseln.

Bei der Commerzbank sei das kostenlose Girokonto das entscheidende Argument für die Neukundengewinnung, so Nierhaus: „Dieses werden wir weiterhin anbieten – sehr zum Ärger mancher Wettbewerber.“ Haspa-Vorstandssprecher Harald Vogelsang hatte kritisiert, dass die Commerzbank, die nach der Finanzkrise staatlich gestützt werden musste, Produkte bewerbe, „die ein normal kalkulierender Wettbewerber so nicht anbieten würde.“ Auch die Hamburger Volksbank hatte sich von der Strategie der Commerzbank, Neukunden mit großzügigen Vergünstigungen anzulocken, klar distanziert.

Wertpapiervolumen ist gestiegen

Allen Banken, aber auch ihren Kunden, macht das seit zehn Jahren andauernde Zinstief zu schaffen. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren“, so Nierhaus: „Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch in Hamburg.“ Jeder Anleger müsse sich überlegen, ob er sein Geld unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt. Bei Beträgen oberhalb von 250.000 Euro verlangt die Commerzbank zudem Negativzinsen.

Ein Umdenken und damit eine Anlage in Wertpapiere bedeute nicht automatisch volles Risiko, sagt Nierhaus: „Auch mit einem konservativ ausgerichteten Vermögensmanagement, was einem Aktienanteil von 20 bis 30 Prozent entspricht, konnten Kunden im vorigen Jahr einen Wertzuwachs von 8,3 Prozent erzielen.“ Insgesamt sei das Wertpapiervolumen der Commerzbank in Hamburg um fast 22 Prozent auf jetzt 7,3 Milliarden Euro gestiegen.

Täglich 50.000 Kundenbesuche

In der privaten Baufinanzierung erreichte die Bank in der Region ein Plus im Neugeschäft von zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Das Gesamtvolumen liege mittlerweile bei rund sechs Milliarden Euro. Mit Blick auf die Immobilienangebote mache sich in Hamburg inzwischen eine „gewisse Begrenzung“ bemerkbar, so Nierhaus. Sein Team setzt im Hypothekendarlehensgeschäft unter anderem auf eine neue App, die noch während der Besichtigung eines potenziellen Kaufobjekts anhand der Adresse eine Einschätzung der Angemessenheit des verlangten Preises ermöglicht und außerdem bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen auch gleich eine Kreditzusage gibt.

Das Gebäude der Commerzbank am Neß im Jahr 1886.

Foto: Commerzbank / HA

Wie Nierhaus sagt, liegt in Hamburg der Anteil der Kunden, die aktiv Onlinebanking nutzen, schon bei 56,5 Prozent. Das bedeute aber nicht, dass sie auf persönliche Beratung verzichten wollen: „Wir haben bundesweit täglich 50.000 Kundenbesuche in unseren Filialen.“ Zwar hat der Commerzbank-Vorstandschef Martin Zielke angekündigt, in den nächsten Jahren bundesweit jede fünfte Zweigstelle zu schließen, was in Hamburg rein rechnerisch für sieben der 36 Filialen das Aus bedeuten würde. Doch vor dem Hintergrund, dass die Region Hamburg für die Commerzbank eine der erfolgreichsten des Bundesgebiets sei, „sehe ich das Thema für Hamburg sehr entspannt“, sagt Nierhaus.

Im Segment der größeren Firmenkunden konnte die Bank im Jahr 2019 in der Hansestadt 450 neue Kunden hinzugewinnen. „Bei Finanzierungen für den Mittelstand in der Region sind wir mit unserem Kreditvolumen um 10,5 Prozent gewachsen“, sagt Stefan Otto, Bereichsvorstand Mittelstandsbank Nord/West. Dies bedeute auf Basis von Daten der Bundesbank einen spürbaren Marktanteilsgewinn.

Zwar wird im Jubiläumsjahr nichts mehr daraus, aber im ersten Quartal 2021 will die Commerzbank nach dem langwierigen Umbau des Traditionsstandorts am Jungfernstieg wieder dort einziehen. Nierhaus freut sich schon darauf: „Der Blick auf die Alsterfontäne lässt das Herz höher schlagen.“