Hamburg. Seit dem Jahreswechsel soll die Schifffahrt weltweit etwas sauberer sein. Die Reedereien rühmen sich, dass sie hohe Summen ausgeben, um weniger schädliche Treibstoffe einzusetzen. Allein Hapag-Lloyd rechnet mit einer Milliarde Dollar Mehrkosten pro Jahr für den Einsatz schwefelarmer Kraftstoffe. Doch wie weit ist die Schifffahrt wirklich, und wie sauber sind die neuen Treibstoffe? Das Abendblatt beantwortet die wichtigsten Fragen.





Welche Regeln gelten seit 1. Januar?

Die Internationale Schifffahrtsorganisation IMO mit Sitz in London hatte 2016 verfügt, den maximal zulässigen globalen Schwefelgrenzwert für Schiffskraftstoffe im Jahr 2020 auf 0,5 Prozent zu senken. Diese Regelung gilt seit dem 1. Januar. Bis dahin konnten die Schiffe unbehandeltes Schweröl mit einem Schwefelanteil von bis zu 3,5 Prozent einsetzen. Um die neue Vorschrift zu erfüllen, gibt es zwei Wege: Entweder die Schiffe werden mit einem Kraftstoffmischung betankt, die die 0,5 Prozent einhalten, oder die Schiffe werden mit zusätzlichen Abgasreinigungsanlagen, sogenannten Scrubbern, ausgestattet, die den Schwefel aus den Abgasen herausfiltern.





Wie gehen die Hamburger

Reedereien damit um?

„Für Reedereien aus Hamburg dürfte zutreffen, was wir in unsere Umfrage unter deutschen Reedern im Dezember berichtet haben“, sagt Christian Denso Sprecher des Verbands Deutscher Reeder (VDR). „Der weit überwiegende Teil der Schiffe in der deutschen Flotte wird spätestens seit 1. Januar mit dem neuen, schwefelärmeren Brennstoff betrieben.“ Der Umfrage zufolge betrifft das 81 Prozent der Flotte. Elf Prozent der Schiffe fahren bereits mit Scrubbern. Sechs Prozent fahren mit anderen Treibstoffen, die noch weniger Schwefel enthalten.





Was bringen die Maßnahmen

für die Umwelt?

In Bezug auf die Schwefelemissionen auf den Weltmeeren ist das ein großer Sprung. Allerdings geht es noch viel besser. In Nord- und Ostsee sind Sonderzonen ausgewiesen, in denen bereits seit 2015 ein Schwefelgrenzwert von 0,1 Prozent im Treibstoff eingehalten werden muss. Mit Erfolg: In den Küstenregionen hat sich infolgedessen die Schwefelkonzentration in der Luft in den letzten Jahren halbiert. Umweltschützer halten die Maßnahmen dennoch für viel zu gering. Das zeigt ein Vergleich mit dem Dieselkraftstoff für Autos: „Trotz der Absenkungen ist der Schwefelwert noch 100, beziehungsweise 500 Mal höher als das, was auf europäischen Straßen erlaubt ist. Dort gilt ein Grenzwert von 0,001 Prozent Schwefelanteil im Kraftstoff“, sagt Malte Siegert, Hafen- und Verkehrsexperte beim Nabu Hamburg. „Und für andere Emissionsarten wie Stickoxide oder Feinstaub gibt es in der Schifffahrt vorerst keine weitere Beschränkung. Das ist angesichts der Belastungen in Hafenstädten und entlang von Küsten eigentlich ein Skandal.“





Was ist von Filteranlagen zu halten, die alternativ eingebaut werden dürfen?

Die Reedereien können nach Erlaubnis der IMO Scrubber einbauen, um weiter mit billigem und giftigem Schweröl zu fahren. Diese Abgaswäscher reduzieren den Schwefelanteil auf die vorgeschriebenen Grenzwerte. Dabei gibt es zwei Arten von Scrubbersystemen: offen oder geschlossen. Im ersten Fall wird in der Regel Meerwasser zum Waschen der Abgase verwendet. Dieses wird zwar noch einmal gereinigt und verdünnt. Letztlich wird der Schwefel aber ins Meer geleitet. „Insofern transferiert man das Problem ins Meer mit ungeklärten negativen Wirkungen für die marine Umwelt“, kritisiert Nabu-Experte Siegert. Beim geschlossenen System wird der Klärschlamm an Bord gesammelt. Anschließend wird der toxische Brei an Land entsorgt. „Das klappt vielleicht in Hamburg oder Rotterdam über entsprechende Entsorgungsketten. In kleineren Häfen bleibt aber zweifelhaft, ob damit vernünftig umgegangen wird“, so Siegert. Der NABU lehne die Scrubber deswegen ab und fordere von der Branche, auch angesichts möglicher Havarien, sauberere Diesel-Destillate zu verwenden. Die lösen sich im Ernstfall leichter im Wasser auf. Die Reeder sehen das anders: „Ökologisch gesehen, ist es etwas ganz anderes, wenn der Schwefel aus dem Brennstoff gefiltert und mit Waschwasser ins Meer gelassen wird, als wenn er in die Atmosphäre gelangt“, so VDR-Sprecher Denso. Mehrere unabhängige Studien hätten gezeigt, dass dabei das Meer nicht über geltende Grenzwerte hinaus verunreinigt werde.





Was sind die Vor-

und Nachteile des Kraftstoffs LNG?

Liquefied Natural Gas (LNG) reduziert die Luftschadstoffe Stickoxide und Feinstaub um bis zu 80 Prozent und enthält keinen Schwefel. Das ist vorteilhaft für die Gesundheit. Zudem sind LNG-Antriebe erprobt. Die Schifffahrtsbranche hält den Flüssiggas-Treibstoff deshalb gegenwärtig für die einzige marktfähige Alternative zu Schiffsdiesel. Zudem werde der CO 2 -Ausstoß um etwa 20 Prozent gemindert. Doch besteht LNG aus Methan, das 30 Mal klimaschädlicher als CO 2 ist. Bei der Förderung, in der Versorgungskette und bei der Verbrennung entweicht Methan. „So können die Ziele der IMO, Klimagase bis 2050 um 50 Prozent zu reduzieren, kaum erreicht werden. Deswegen ist der anfängliche Hype um LNG auch schon wieder abgeflaut und die Reedereien schauen nach Alternativen“, sagt Siegert. Eine Alternative könnte Wasserstoff sein. Auch die Kombinationen aus unterschiedlichen Energiemodulen wie kleinen Windenergieanlagen (Flettnerrotoren) an Bord, Brennstoffzellen oder Batterien sind denkbar, solange Wasserstoff noch nicht in ausreichender und vor allem bezahlbarer Menge verfügbar ist. Großanlagen, die Wasserstoff mit Strom aus erneuerbaren Quellen produzieren, existieren bislang nicht. Der LNG-Import etwa aus den USA scheitert an bislang nicht existierenden Umschlagterminals.





Was bringen die Maßnahmen

im Bezug auf den Klimawandel?

Klimaveränderungen werden durch die neue Kraftstoffregelung nicht abgemildert. In dieser Hinsicht wären emissionsärmere Antriebsarten hilfreich. Schnell umgesetzt werden kann jedoch eine geringere Geschwindigkeit von Schiffen auf den Weltmeeren. Das sogenanntes Slow Steaming wäre eine einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme. Manche Reedereien lassen ihre Schiffe bereits langsamer fahren – weil das Kraftstoff spart. Bei einer Fahrt eines großen Containerfrachters von Asien nach Europa entstehen Kraftstoffkosten von etwa eine Million Dollar. Bei einem geringeren Kraftstoffverbrauch, verringert sich auch die Menge der Klimagase.





Welche Schiffsantriebe ganz ohne

CO2-Ausstoß gibt es bereits?

Alternativen gibt es bisher nur für sehr kleine Schiffe. In Norwegen fahren kleinere Fähren über kurze Distanzen voll elektrisch, etwa zwischen Helsingör in Dänemark und dem ein Kilometer entfernten Helsingborg in Schweden. Im Fehmarnbelt fährt die Reederei Scandlines dieselelektrisch. Ein und Ausfahrt in den Hafen laufen elektrisch und ohne Ausstoß von Luftschadstoffen. Auf der Überfahrt laufen die Dieselmotoren, die Batterien werden aufgeladen. Das ist für ein großes Schiff eines der besten Systeme – und trotzdem noch nicht optimal. Der Reederverband sieht LNG deshalb als wichtige Brückentechnologie: „Die maritime Energiewende muss kommen“, sagt Denso. „Den Einstieg kriegen wir aber viel besser mit der LNG-Technologie hin. Deren Infrastruktur an Land und an Bord wäre dann für andere, klimaneutrale Gase vorhanden und nutzbar.“