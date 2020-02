Hamburg. Der Volkswagen-Konzern prüft nach Abendblatt-Informationen, ob er selbst als Investor bei der finanziell angeschlagenen Wichert-Gruppe einsteigt. Investorengespräche werden derzeit von den gerichtlich bestellten Restrukturierungsgeschäftsführern Gerrit Hölzle und Thorsten Bieg von der Rechtsanwaltskanzlei Görg vorbereitet.

Auto Wichert: Volkswagen interessiert am Standort Hamburg

Die Möglichkeit, sich selber stärker in Hamburg zu engagieren, ergibt sich laut Volkswagen aus der Wichtigkeit des norddeutschen Marktes: „Hamburg ist ein attraktiver Standort“, sagte ein VW-Sprecher dem Abendblatt. „Eine Ausweitung des konzerneigenen Retail-Geschäfts ist dabei eine von mehreren möglichen Optionen.“

Von Auto Wichert hieß es, der „Investorenprozess“ werde kurzfristig eingeleitet und einige Zeit in Anspruch nehmen. Über die Gespräche werde man sich aber nicht öffentlich äußern.

Gewährte VW Auto Wichert Kredite?

Zu möglichen finanziellen Verflechtungen mit Wichert, über die in der Branche spekuliert wird, wollte sich der Volkswagen-Sprecher nicht äußern. Es ist üblich, dass der Hersteller Händlern Kredite gewährt, wenn diese größere Investitionen stemmen, wie es auch bei Wichert der Fall war.

Auf die Abendblatt-Anfrage, ob es stimme, dass der VW-Konzern Wichert (unter anderem für die neuen Autohäuser) Kredite gegeben habe, sagte der Volkswagen-Sprecher: „Zu Kreditverträgen sagen wir nichts.“ Er ließ auch offen, ob es eine Kündigung etwaiger Kredite gegeben habe. In Branchenkreisen hieß es, je größer ein unabhängiges Kfz-Haus ist, umso stärker sind in der Regel die Herstellerkonzerne der jeweiligen Marke finanziell dort engagiert.

Auto Wichert gehört zu den wenigen verbliebenen selbstständigen VW-Händlern, war aber in diesem Bereich zu einem der größten Autohändler in Deutschland gewachsen. Am Dienstag meldete die Geschäftsführung des Unternehmens Insolvenz an. Das Unternehmen hat 1400 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten in Hamburg, Norderstedt und Wentorf.

Bereits Volkswagen-Niederlassungen in Hamburg

Zugleich ist Volkswagen selber mit eigenen Niederlassungen in Hamburg aktiv. Der Autobauer agiert dabei als Händler für seine Marken wie VW, Skoda und Audi mit der Firma Volkswagen Automobile Hamburg. Diese gehört zur Volkswagen Group Retail Deutschland (VGRD GmbH). Dieser Betrieb stellt die eigene Handelsgruppe des Volkswagen-Konzerns dar und ist in Hamburg und der Region an sechs Standorten vertreten, etwa in Eimsbüttel, Winterhude und Harburg.

Die VGRD Gruppe ist schwerpunktmäßig in den Metropolregionen Hamburg, Hannover, Berlin, Leipzig/Chemnitz, Frankfurt am Main, Rhein-Neckar, Stuttgart, Ulm, Augsburg sowie in und um München vertreten. Mit mehr als 8750 Mitarbeitern verkauft die Gruppe nach eigenen Angaben jährlich mehr als 180.000 Neu- und Gebrauchtwagen. Zum Vergleich: Auto Wichert konnte im Jahr 2018 fast 18.000 Fahrzeuge verkaufen, darunter gut 8700 Gebrauchtwagen.

Große Marken, wie auch Mercedes und BMW, sind an wichtigen Standorten praktisch nur noch mit eigenen Niederlassungen aktiv. So stellen sie sicher, dass der Vertrieb in ihrem Sinne und mit dem entsprechenden Auftritt organisiert werden kann.