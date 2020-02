Hamburg. Knapp eineinhalb Jahre nach der Pleite des Volkswagen-Autohauses Willy Tiedtke hat nun auch Hamburgs größter VW-Händler Insolvenz angemeldet: Die Geschäftsführung von Auto Wichert reichte am Dienstag einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Mitte ein. Das bestätigte Gerichtssprecher Kai Wantzen dem Abendblatt.

Auto Wichert beantragt Insolvenz in Eigenverwaltung

Das Unternehmen hat 1400 Mitarbeiter an mehr als 20 Standorten in Hamburg, Norderstedt und Wentorf. Nach Angaben von Wantzen wird nun zunächst geprüft, ob die Voraussetzungen für eine Insolvenz vorliegen und ob der Geschäftsbetrieb weiterlaufen kann. Wichert habe eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Der Geschäftsführung habe man den Anwalt Sven-Holger Undritz als vorläufigen Sachwalter zur Seite gestellt. Undritz leitet die deutsche Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis der Wirtschaftskanzlei White & Case in Hamburg. Er war als Insolvenzverwalter unter anderem bei der Schieder Möbel Holding, vormals der größte Möbelhersteller Europas, sowie bei dem Hamburger Solarunternehmen Conergy tätig.

Anfang 2019 hatte Wichert Standorte und Mitarbeiter des insolventen Konkurrenten Willy Tiedtke übernommen. Tiedtke hatte unter anderem Probleme mit dem Rückkaufwert von Diesel-Leasingfahrzeugen bekommen, der nach dem Diesel-Skandal weit geringer ist als ursprünglich im Leasingvertrag vereinbart.