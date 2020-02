Hamburg. Nachdem Aida Cruises alle weiteren Asien-Kreuzfahrten bis April abgesagt hat, befinden sich auch die letzten deutschen Urlauber auf dem Heimweg. Die „Aidabella“ habe am Montag in Laem Chabang festgemacht, etwa zwei Stunden von Bangkok entfernt, erklärte ein Sprecher des Unternehmens mit Sitz in Rostock und Hamburg. Dort hätten fast 2200 Passagiere ihre Reise planmäßig beendet und würden nun nach Hause fliegen.

Das Schiff werde ohne Passagiere Asien verlassen. Bereits am Wochenende hatte die „Aidavita“ ihre fast ausschließlich deutschen Urlauber in Bangkok abgeliefert.

Die Reederei hatte am Freitag wegen des Ausbruchs des Coronavirus ihre eigentlich bis April laufende Asien-Saison vorzeitig beendet. Allen betroffenen Gästen soll der Reisepreis erstattet werden. Aida erarbeitet ein Ersatzprogramm für die beiden Schiffe.