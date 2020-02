Hamburg. Airbus stärkt den Standort Hamburg. Im Werk auf Finkenwerder werde eine neue Strukturmontage für das neue Langstreckenflugzeug A321XLR entstehen, teilte der europäische Flugzeugbauer am Montag mit. „Wir freuen uns sehr über den Markterfolg der A321XLR“, sagte Michael Schöllhorn, Airbus Chief Operating Officer.

Bereits ein halbes Jahr nach der Einführung habe das Flugzeug mehr als 450 Bestellungen von 23 Kunden, Airlines und Leasinggesellschaften. „Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten in Hamburg schaffen wir die Grundlage für einen effizienten und zügigen Produktionshochlauf dieses Flugzeugs“, sagte Schöllhorn.

Airbus A321XLR basiert auf A321neo

Airbus stellte den A321XLR im vergangenen Juni auf der Luftfahrtmesse in Paris vor. Er basiert auf dem A321neo, dem Kurz- und Mittelstreckenflugzeug mit modernen, Sprit sparenden Triebwerken. Der A321XLR ist eine Fortentwicklung des A321LR, bei dem die Reichweite ebenfalls gesteigert worden war, damit die Maschine langstreckentauglich wurde.

In der LR-Version kann das Flugzeug dank Zusatztanks mit 206 Passagieren 7400 Kilometer weit fliegen. Beim XLR wurde die Reichweite nochmals erhöht, indem ein permanenter Tank zusätzlich im Frachtraum eingebaut wurde. Dadurch kann der Flieger neun Stunden und bis zu 8700 Kilometer am Stück in der Luft bleiben.

Flüge von Hamburg nach Chicago, von Rom nach New York oder von Sydney nach Tokio werden damit möglich. Die Auslieferungen sollen 2023 beginnen. Im Dezember vermeldete Airbus schon mehr als 450 Bestellungen für die Maschine.