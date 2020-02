Düsseldorf. Die SB-Warenhauskette Real steht kurz vor dem Verkauf. Die Konzernmutter Metro und das deutsch-russische Konsortium um den Gewerbeimmobilien-Investor X+Bricks haben sich in der Nacht grundsätzlich geeinigt, den Kaufvertrag aber noch nicht unterschrieben. Die gute Nachricht: X+Bricks will nach Informationen unserer Redaktion weniger Real-Märkte schließen. Die schlechte: Metro wird an dem Verkauf der Kette weniger verdienen.

Metro teilte am frühen Morgen mit, dass sie mit X+Bricks und dem russischen Finanzinvestor SCP eine „kommerzielle Einigung“ erzielt habe. Einzelheiten will der Düsseldorfer Handelskonzern dem Vernehmen nach am kommenden Donnerstag mitteilen.

An diesem Tag tritt auch der Aufsichtsrat zusammen, der den Verkauf von Real absegnen muss. Am Freitag dann will Metro-Chef Olaf Koch bei der Hauptversammlung vor seine Aktionäre treten, um Vollzug melden zu können. Der Real-Verkauf hatte sich zuletzt hingezogen und intern für Unruhe gesorgt.

Metro verdient weniger am Real-Verkauf

Koch wird seinen Anteilseignern allerdings auch erklären müssen, dass die lange ersehnte Trennung vom Supermarktgeschäft weniger Geld in die eigene Konzernkasse spülen wird. In der Mitteilung der Metro ist von 300 Millionen Euro die Rede. Bislang war der Konzern von einem Mittelzufluss in Höhe einer halben Milliarde Euro ausgegangen.

Vorsorglich kündigte die Metro an, dass man „weiterhin“ mit Nettoeinnahmen in Höhe von 1,5 Milliarden rechne – aus dem Verkauf des China-Geschäfts und eben Real.

Weniger als 30 Real-Filialen sollen geschlossen werden

Die geringeren Einnahmen für die Metro dürften auch damit zu tun haben, dass das Erwerber-Konsortium aus X+Bricks und SCP weniger Real-Märkte als die bislang geplanten 40 schließen will. In Konzernkreisen ist jetzt die Rede davon, dass „weniger als 30 Filialen“ vor dem Aus stehen sollen. Einige Standorte sollen aber offenbar verkleinert oder umgestaltet werden.

50 Real-Märkte wollen X+Bricks und SCP weiterhin selbst betreiben. Dafür wollen die Investoren eine neue Gesellschaft gründen. Metro teilte mit, dass sie weiterhin vorübergehend Dienstleistungen etwa in den Bereichen Logistik und Immobilien-Management anbieten werde, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Kaufland und Edeka haben ebenfalls Interesse an Real

Denn der Großteil der jetzt noch 277 Real-Filialen soll an Wettbewerber weitergereicht werden. Kaufland hat Interesse an rund 100 Standorten, Edeka an rund 87. Auch Tegut und Globus wollen Real-Märkte erwerben. Jeden Einzelfall muss allerdings das Bundeskartellamt prüfen und wird dafür Zeit brauchen. Der gesamte Deal wurde bereits bei der EU-Kommission angemeldet.

Der Real-Betriebsratsvorsitzende Werner Klockhaus hatte unlängst davor gewarnt, dass durch den Verkauf bis zu 10.000 Stellen bei Real wegfallen könnten. Metro-Chef Koch hatte die hohe Zahl zurückgewiesen. Ob sich die verunsicherten Beschäftigten nun mehr Hoffnung machen können, weil weniger Filialen geschlossen werden sollen, blieb zunächst unklar. Metro teilte mit, dass noch nicht alle Einzelheiten ausgehandelt seien.

Dieser Text ist zuerst auf waz.de erschienen.