Hamburg. Im nächsten Jahr stoppt Airbus die Fertigung des größten Passagierflugzeugs der Welt – die letzten Teile für den A380 machen sich aber bereits jetzt auf den Weg. Am Freitag soll letztmals ein im Airbus-Werk in Broughton produzierter Flügel das walisische Städtchen verlassen. Die Tragfläche soll von dem Schiff „Afon Dyfrdwy“ über den zum Teil kanalisierten Fluss Dee in den rund 30 Kilometer entfernten Hafen von Mostyn transportiert werden.

Die Abfahrt in Broughton solle um 9 Uhr Ortszeit (10 Uhr MEZ) stattfinden, teilte Natural Resources Wales mit. Die von der walisischen Regierung geförderte Organisation verwaltet die Natur des Landes. Wahrscheinlich werde es der letzte Schiffstransport eines A380-Flügels auf dem Fluss sein, hieß es von Natural Resources Wales. Als Fahrzeit werden 2,5 Stunden veranschlagt.

Emirates erhält letzten A380 spätestens 2022

Von Mostyn aus sollen die Tragflächen dann nach Toulouse verschifft werden. In der südfranzösischen Stadt werden die Flugzeuge endmontiert. Die zusammengebauten Maschinen fliegen im Anschluss nach Hamburg. Im Werk auf Finkenwerder werden sie lackiert und bekommen die Inneneinrichtung. Hauptabnehmer Emirates will spätestens 2022 seinen letzten A380 erhalten. Insgesamt bestellte die Fluggesellschaft aus Dubai 123 dieser Flieger.