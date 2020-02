Hamburg. Es wurde bereits seit längerer Zeit darüber spekuliert, wann die Beiersdorf AG sich stärker beim Thema Naturkosmetik engagiert. Nun ist es soweit. Der Nivea-Hersteller hat das Hamburger Naturkosmetiklabel „Stop the water while using me“ komplett übernommen. Das 2011 gegründete Unternehmen aus der Speicherstadt verkauft nach eigenen Angaben nur Produkte, die für 100 Prozent biologisch abbaubare Naturkosmetik stehen.

Das Besondere: Kunden, die ein Produkt des Labels kaufen, spenden automatisch für ein Wasserschutz-Projekt. Im Angebot des Onlineshops sind unter anderem festes Shampoo, Handseifen, Zahnbürsten aus Bambus und Lippenbalsam. Ein Übernahmepreis wurde nicht genannt.

Offensichtlich hat Beiersdorf mit dem Naturkosmetik-Spezialisten einiges vor. „Gemeinsam wollen die in Hamburg ansässigen Partner den Wirkungskreis für nachhaltige Hautpflege erweitern und ihr Engagement zum Klima- und Ressourcenschutz vorantreiben“, heißt es vom Nivea-Hersteller. In enger Zusammenarbeit sollen zukünftig „gemeinsame Nachhaltigkeitsinitiativen erarbeitet und wirksame Lösungen für nachhaltigeres Handeln“ entwickelt werden.

"Gemeinsame Mission"

Wichtig ist Beiersdorf, dass die neue Marke im Gesamtportfolio des Konzerns „autonom arbeitet“, wie eine Sprecherin dem Abendblatt sagte. Genaue Angaben zum Gewinn und Umsatz der Neuerwerbung gab es von Beiersdorf nicht.

Nina Witt, die Geschäftsführerin von „Stop the Water while using me“, sprach nach Bekanntgabe der Übernahme von einer „gemeinsamen nachhaltigen Mission“. Beiersdorf biete der noch jungen Marke ein Umfeld, in dem man die bisher erfolgreiche Arbeit unabhängig vorantreiben könne.