Hamburg. Die ECE-Gruppe in Hamburg geht neue Wege im Klimaschutz: Am Campus des Immobilienunternehmens in Poppenbüttel, das deutschlandweit 200 Einkaufscenter betreibt, ist am Mittwoch die weltweit erste stickoxide bindende Textilfassade im Beisein von Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) eingeweiht worden.

„Hamburgs erster textiler Luftfilter“ steht in großen Buchstaben an einem Bürohaus auf einem 80 Quadratmeter großen Fassadenteil direkt an der viel befahrenen Saseler Chaussee (Ring 3). Man kann sich das ähnlich wie ein T-Shirt für Gebäude vorstellen, bei dem das mit Nanotitandioxid beschichtete Gewebe den schädlichen Feinstaub binden soll, der durch die Autoabgase die Luft verunreinigt. Entwickelt wurde das Verfahren von einem Forscherteam an der RWTH Aachen, die das Pilotprojekt auch wissenschaftlich begleitet.

Textilfassade wird unter Praxisbedingungen getestet

Ziel ist es, neue Möglichkeiten zur Entwicklung von nachhaltigen Gebäudehüllen zu erproben und die innovative Textilfassade unter Praxisbedingungen zu testen. Dafür wird aufwendige digitale Messtechnik installiert. „Wir haben die luftreinigende Textilfassade gezielt für den Umwelt- und Gesundheitsschutz entwickelt. Gleichzeitig verbinden wir in der Fassade Energieeffizienz mit einem innovativen Design“, sagte Jan Serode von der RWTH Aachen, der das Projekt maßgeblich vorantreibt.

„Nachhaltiges Handeln ist ein zentrales Unternehmensziel der ECE. Dazu zählt auch, offen für neue Technologien zu sein. Daher freuen wir uns, die erste Stickoxid-bindende Textilfassade Deutschlands an unserem Unternehmenscampus zu testen und mit dem Pilotprojekt neue Erkenntnisse für andere Standorte zu liefern. Das wäre ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, der vor der eigenen Haustür beginnt“, erklärte ECE-Geschäftsführer Andreas Mattner.

Fassade verringert auch CO2-Emissionen des Bürohauses

Die Fassade bindet nicht nur Stickoxide, sondern trägt auch zur Verringerung der CO2-Emissionen des 22 Jahre alten ECE-Bürohauses bei: Studien haben nachgewiesen, dass die neuartige Gebäudehülle bis zu 78 Prozent der Kühllasten von Gebäuden im Sommer reduzieren kann. Dabei ist die außenliegende Textilfassade für die Nutzer im Innenraum kaum wahrnehmbar. Der Testphase soll etwa ein Jahr dauern. Die Kosten für die Installation der Probefassade betragen 90.000 Euro.

„Der Immobilienbereich bietet noch viel Potenzial bei der Erreichung der Klimaschutzziele. Die innovative Fassade kann dabei ein weiterer Baustein zur Verbesserung der Luftqualität und zum Klimaschutz in unserer Stadt werden“, erklärte Finanzsenator Dressel.