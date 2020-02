Hamburg. „Es sieht ein bisschen aus wie Zuckerwatte“, sagt Robert Jarausch, wenn er das Produkt beschreiben soll, das er entwickelt hat. Wobei das Aussehen an sich nur ein Nebenaspekt der Synthetikfaser namens Pyro Tex ist. Viel wichtiger: Sie ist feuerfest, lässt sich unter normalen Bedingungen nicht in Brand setzen, selbst bei größter Hitze setzt sie keine giftigen Gase frei und schmilzt nicht.

Zum Beweis hält der Hamburger Unternehmer ein Feuerzeug an das Material. Es wird zwar schwarz wie Kohle, tropft aber nicht - und ist dort, wo eben noch die Flamme an der Faser loderte, nur ein bisschen warm geworden. Mehr noch: Das Material lässt sich färben, es nimmt Feuchtigkeit auf, ist atmungsaktiv und antibakteriell, es fühlt sich so ähnlich an, und es wärmt wie Fleece-Stoff.

„Es gibt keine andere Textilfaser mit allen diesen Eigenschaften“, sagt Jarausch selbstbewusst. Bislang wird dieser Stoff vorwiegend für Spezialanwendungen genutzt, doch jetzt soll er sich auch in deutschen Küchen, Wohn- und Schlafzimmern verbreiten. Als feuerfeste und trotzdem kuschelige Löschdecke.

Hamburg: Das Geschäft mit Spezialfasern wächst

Einige Jahre lang hat der 50 Jahre alte Textilingenieur an der Entwicklung von Pyro Tex gearbeitet. Mit feuerfesten Fasern hatte er beruflich schon zu tun, als er nach dem Studium zunächst für große deutsche Hersteller tätig war. Später arbeitete er – anfangs in Hamburg – für einen irischen Stoffproduzenten, wurde dessen Geschäftsführer und kehrte 2010 in die Hansestadt zurück, als das Unternehmen die Produktion komplett nach Asien verlegte.

Pyro Text: Die Kuscheldecke im Video

Schon früher, sagt Jarausch, sei ihm klar gewesen, dass in Europa die Herstellung herkömmlicher Stoffe keine große Zukunft hat, während das Geschäft mit Spezialfasern wächst.

Dass es im Markt mit feuerfesten Fasern noch Lücken gibt, wusste er seit einem Gespräch mit Feuerwehrexperten Jahre zuvor. „Sie haben mir erzählt, dass Feuerwehrleute unter der Einsatzkleidung lieber herkömmliche Wäsche tragen, obwohl die sich bei großer Hitze in die Haut einbrennen würde. Die feuerfeste Spezialwäsche aus Aramit sei den Einsatzkräften zu unbequem, hieß es.“

Die Erlöse wachsen um 40 bis 80 Prozent pro Jahr

Die Firma Pyro Tex Industries gründete Jarausch 2010 in Hamburg, zwei Jahre später lief die Produktion in Spanien an. Dort konnte der Jungunternehmer eine kurz zuvor geschlossene Textilfabrik mieten und arbeitslose Facharbeiter rekrutieren. Produziert wird im Zwei-Schicht-Betrieb.

„Die Kapazität von 1000 Tonnen pro Jahr ist noch nicht ausgeschöpft.“ Sehr viel mehr mag Jarausch nicht preisgeben über den Umfang seiner Geschäfte. Jahresumsatz? „Ein mittlerer einstelliger Millionenbetrag, die Erlöse wachsen von Jahr zu Jahr zwischen 40 und 80 Prozent.“

Er will den Konkurrenten, zu denen Konzerne wie Dupont und Teijin (Japan) gehören, die andere feuerfeste Fasern wie Aramit, Kevlar und PBI herstellen, nicht allzu viel verraten. „Deshalb habe ich auch kein Patent angemeldet.“ Jarausch hätte dafür die spezielle Struktur der Faser offenlegen müssen. „Analysieren kann man das nicht“, ist er überzeugt. Mittlerweile fungiert der Gründer als Geschäftsführer. Als die Nachfrage stark stieg und er investieren musste, verkaufte er die Firma an die indische Industriegruppe Aditya Birla, einen seiner Zulieferer.

Es gibt Tests in der Formel 1 und Kontakt zur Nasa

Die Kunden des Hamburgers sind Spinnereien und Webereien in Europa, Amerika und Asien. Mit den Produkten, die Pyro Tex enthalten oder komplett daraus gefertigt sind, hat er selten zu tun. Aber er weiß: „In den Bezügen von Flugzeugsitzen bei Lufthansa, Swiss und United Airlines ist eine Schicht Pyro Tex verarbeitet. Ein Kunde aus Italien fertigt daraus dicke Löschdecken für Feuerwehren in Australien. Arbeiter in indischen Metallgießerein tragen Jacken mit Pyro Tex. Derzeit liefen Tests mit feuerfester Unterwäsche für Formel-1-Piloten.

Und selbst mit der US-Weltraumorganisation Nasa war er schon in Kontakt. Weil die Luft in Raumkapseln deutlich mehr Sauerstoff enthält als auf der Erde, dürfen Materialien laut Nasa-Regeln selbst bei 30 Prozent Sauerstoffkonzentration nicht entflammen. „Pyro Tex brennt bei 43 Prozent noch nicht“, sagt Jarausch.

Im Büro mit Blick auf die Schilleroper führt Jarausch gern selbst gemachte YouTube-Videos vor. Zu sehen ist, wie er auf dem Hof einen Tannenbaum in Brand setzt und die Flammen mit einer Decke erstickt. Oder wie sich mit der Decke sogar das brennende Fett in einer Fritteuse löschen lässt.

„Bei solchen Tests arbeiten wir mit der Freiwilligen Feuerwehr St. Pauli zusammen“, sagt Kerstin Bante. Damit da kein falscher Eindruck entstehe. Bante führt an der Lerchenstraße ihre eigene Werbeagentur, sie hat einen Teil des Büros an Jarausch vermietet, erledigt seit jeher das Marketing für Pyro Tex – und sie lässt das Material jetzt erstmals zu Heimtextilien verarbeiten:

Ein süddeutscher Betrieb fertigt für sie Decken aus 100 Prozent Pyro Tex, die sich von solchen aus herkömmlichen Stoffen im Grunde nicht unterscheiden. Nur dass man mit ihnen eben selbst brennendes Frittierfett in den Griff kriegt. „Danach muss man die Decke natürlich wegwerfen.“

Ein feuerfeste Kuscheldecke kostet rund 100 Euro

Ein gutes Dutzend Farben sind im Angebot, Kostenpunkt für eine 1,60 mal zwei Meter große Decke aus 100 Prozent Pyro Tex: knapp 99 Euro. Die derzeit einzige Bezugsquelle ist Bantes Onlineshop namens Ask the Fox. Der hält auch ein Modell mit Hoodie-Kapuze vor, Decken für den Boden vor dem Kamin, eine kleinere Schutzdecke für ambitionierte Heimwerker, die mit Lötkolben und Schweißgerät hantieren.

Und eine feuerfeste Dokumententasche. Etwa 300 Decken seien in den vergangenen Monaten verkauft worden. Vor einigen Tagen hat sie drei Paletten mit je 60 Stück nach Japan geschickt. „Eine Freundin, die dort lebt, beliefert Baumärkte damit.“ Die Werberin sieht auch hierzulande Potenzial. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Möbelhäuser und Baumärkte Interesse haben, bin aber noch nicht dazu gekommen, ihnen das Produkt vorzustellen.“

Für 2020 setzt sich Bante deshalb ein bescheidenes Ziel: Sie will mindestens 400 der kuscheligen Löschdecken verkaufen.