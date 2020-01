Hamburg. Es ist ziemlich genau ein Jahr her, da hat Airbus zwei Großbaustellen abgeräumt. Auf der Bilanzpressekonferenz Mitte Februar in Toulouse verkündete der damalige Vorstandschef Tom Enders zum einen das Aus für das größte Passagierflugzeug der Welt. Der A380 wird 2021 zum letzten Mal gebaut, weil neue Aufträge fehlen.

Zum anderen erzielte man mit europäischen Regierungen einen Durchbruch beim Militärtransporter A400M. Die Produktion wurde heruntergefahren, die Risiken seien durch eine Neuausrichtung des Programms stark reduziert worden, so Enders. Es gab Klarheit bei zwei Problemfliegern. Sorgenfrei war der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern aber nicht.

Airbus hatte sich 2016 selbst in Großbritannien angezeigt

Denn im Hintergrund schwelen seit Jahren Bestechungsaffären. Nun scheint für Airbus in zwei Fällen eine Lösung greifbar – und damit könnte eine dritte Großbaustelle bald abgeräumt werden. Es gebe eine grundsätzliche Einigung mit den französischen, britischen und US-Behörden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Dabei gehe es um die Vorwürfe von Schmiergeldzahlungen. Allerdings müssten die Gerichte in den drei Staaten sowie die US-Regulierungsbehörde der ausgehandelten Vereinbarung noch zustimmen. Details könnten aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden, so Airbus. Die Affäre um den möglichen Verrat von Bundeswehrgeheinnissen ist davon nicht betroffen.

Aber worum geht es genau? Mit der jetzt erzielten Grundsatzvereinbarung könnten zwei Korruptionsaffären auf einmal ad acta gelegt werden. Die erste spielt juristisch in Europa. Im April 2016 zeigte sich Airbus selbst bei der britischen Anti-Korruptionsbehörde SFO an. Der Grund: Bei internen Überprüfungen habe sich herausgestellt, dass es Fehler bei Anträgen auf Finanzierungshilfen für Kunden gegeben habe.

Neukunden sollen unsauber gewonnen worden seien

Im August 2016 nahm die SFO Ermittlungen gegen den Flugzeugbauer wegen des Verdachts auf Bestechung, Betrug und Korruption auf. Etwas sperrig formuliert hieß es damals, dass es um Unregelmäßigkeiten mit Beratern einer „dritten Partei“ gehe. Später nahm auch die französische Finanz-Staatsanwaltschaft eine solche Untersuchung auf.

Vereinfacht gesagt, sollen neue Kunden für zivile Flugzeuge auf unsaubere Weise gewonnen worden seien. Airbus bietet Fluglinien Hilfe bei der Finanzierung an, wenn diese benötigte Kredite nicht oder zu schlechten Konditionen erhalten. Dafür werden teilweise staatliche Exportgarantien eingesetzt.

Gerade nach der weltweiten Finanzkrise wurde das Instrument häufig genutzt. Im Jahr 2010 wurden beispielsweise von 510 ausgelieferten Jets 196 über die sogenannte Airbusgarantie finanziert – knapp 40 Prozent. Fünf Jahre später sollen es nur noch sechs Prozent gewesen sein. Der Staat erhielt dabei laut Branchenangaben eine Prämie im hohen einstelligen Prozentbereich und übernahm im Gegenzug das Risiko des Forderungsausfalls.

Mittelsmänner sollen hohe Summen kassiert haben

Das Problem: Beim Ausfüllen der Finanzierungsanträge sollen laut einem früheren „Spiegel“-Bericht falsche Angaben über externe Berater und Honorare gemacht worden seien. Mittelsmänner sollen hohe Summen für die Anbahnung von Geschäften erhalten haben. Für die Abwicklung der Zahlungen wurde eine in Paris sitzende Vertriebsabteilung des Konzerns verantwortlich gemacht, die später SMO genannt wurde.

Aus Airbus-Kreisen hörte man damals, dass die SMO wie ein Staat im Staate agiert habe und unkontrollierbar gewesen sei. Enders löste die Einheit auf und trennte sich von externen Beratern, die lange Zeit in entfernten Ländern als unverzichtbar galten. Britische, französische und deutsche Behörden stoppten damals die Kreditabsicherungen.

Die zweite Korruptionsaffäre spielt in den USA. Im November 2017 teilte Airbus mit, dass man „einige Ungenauigkeiten“ bei Anträgen festgestellt habe, die gemäß den Vorschriften für den Internationalen Waffenhandel (International Traffic in Arms Regulation, Itar) beim US-Außenministerium eingereicht wurden. Die US-Behörden seien Ende 2016 darüber informiert worden. Viel ließ sich der damalige Finanzchef Harald Wilhelm nicht entlocken. Nur dass die Anträge auf Exportlizenzen und nicht die Rüstungsgeschäfte selbst betroffen seien. Die Vermutung: Ähnlich wie bei den Ziviljets wurden Vermittler und deren Provision nicht korrekt angegeben.

Airbus hat keine Rückstellungen für Strafe gebildet

Airbus äußert sich unter Hinweis auf das laufende Verfahren zu beiden Korruptionsaffären nicht. Enders hatte schon früher die Mitarbeiter auf „erhebliche Strafen für das Unternehmen“ eingestellt. Airbus teilte am späten Abend mit, dass man bereit sei, 3,6 Milliarden Euro zu zahlen, wenn die Gerichte und Behörden der Vereinbarung zustimmen würden. Die geplanten Gerichtsanhörungen sollen an diesem Freitag stattfinden. Das würde das Ergebnis für das vergangene Geschäftsjahr erheblich beeinflussen, denn Airbus teilte zudem mit, dass die Milliardenzahlungen das Ergebnis 2019 betreffen.

Noch Ende Oktober stellte Airbus in Aussicht, das bereinigte Ergebnis um etwa 15 Prozent steigern zu wollen. 2018 waren es 5,8 Milliarden Euro. Allerdings hatte der Konzern auch auf Unsicherheiten wegen der Korruptionsaffären hingewiesen, die auf die Finanzkennzahlen durchschlagen könnten. Es sei aber noch zu früh, das mögliche Ausmaß einer solchen Entscheidung abzuschätzen, hieß es damals. Rückstellungen wurden bis heute nicht gebildet.

Airbus-Aktie legte leicht zu

Dennoch lag die Aktie am Nachmittag 0,9 Prozent im Plus bei 134,14 Euro. Die Schweizer Großbank UBS beließ ihre Einschätzung auf „Kaufen“ mit Kursziel 153 Euro. Durch die Einigung mit den Behörden würden Unsicherheiten beseitigt, so Analystin Celine Fornaro. Die in Medien zunächst genannte Höhe der Strafzahlungen in Höhe von mehr als drei Milliarden sei geringer als von ihr erwartet. Andere Händler erklärten, dass Druck von dem Papier genommen worden sei.

Druck aus den Gesprächen mit den Behörden dürften Veränderungen bei Airbus genommen haben. Zum einen führte der Konzern strengere Regeln zur Korruptionsbekämpfung ein und schulte die Mitarbeiter darin. Zum anderen gab es mehrere Wechsel im Topmanagement. Zwar brachte Enders die Ermittlungen ins Rollen, und ihm selbst war nichts vorzuwerfen. Doch Behörden und Gerichte sollen personelle Konsequenzen in der obersten Etage (auch Wilhelm und Flugzeugspartenchef Fabrice Brégier gingen) gefordert haben. Im April löste Guillaume Faury den langjährigen deutschen Vorstandschef Enders an der Spitze ab – ein Zeichen des Neuanfangs.