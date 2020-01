Hamburg. Das Auge isst mit: Eine kleine Stelle an Obst und Gemüse ist für viele Kunden ein Ausschlusskriterium beim Kauf. Edeka hat deshalb Ende 2019 ein neues Verfahren eingeführt: Avocados bekommen einen Schutzmantel aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, damit die grünfleischige Frucht länger frisch und haltbar bleibt. Nun will Deutschlands größter Lebensmittelhändler mit Sitz in der Hamburger City Nord diese Technik auf weitere Waren ausweiten.

Ab sofort seien auch mit dem Verfahren behandelte Zitrusfrüchte im Handel, teilte Edeka am Montag mit. Konkret handele es sich Mandarinen und Orangen. Sie werden mit einem Schutzmantel versehen, den die US-Firma Apeel Sciences entwickelte. Hergestellt werde dieser aus natürlichen Stoffen, die im Obst vorkommen. So erhielten die Früchte eine Art „zweite Haut“, um den Wasserverlust und die Reaktion mit dem Sauerstoff zu verlangsamen – zwei wichtige Ursachen für den schnellen Verderb.

Avocados mit dem Schutz bleiben dreimal so lange haltbar

Der Hamburger Edeka-Händler Niemerszein, der acht Filialen betreibt, verkauft seit einigen Wochen die Apeel-Avocados. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Geschäftsführer Frank Ebrecht. Die Frucht sei nicht mehr so empfindlich. Das Problem bei Avocados: Die Kunden möchten sie möglichst im essreifen Zustand kaufen – aber in dem hielten sie sich nur zwei bis drei Tage. Mit dem Schutzüberzug seien sie sicherlich dreimal so lange haltbar, also eine Woche bis zehn Tage, sagt Ebrecht: „Wir schmeißen weniger Ware weg. Das ist ein Gewinn für alle: für die Händler, für die Kunden und für die Umwelt.“

Jeder selbstständige Edeka-Kaufmann in den Regionen Nord und Rhein-Ruhr kann die Avocados und Zitrusfrüchte mit der Apeel-Technik ordern. 1500 Edeka-Geschäfte und 1500 Filialen der Discounter-Tochter Netto führen diese Produkte bereits, teilte Edeka auf Anfrage mit. Verkostungsstände wollten beispielsweise Meyers Frischecenter (Ölmühlenweg) und Marktkauf Wilhelmsburg (Wilhelm-Strauß-Weg) aufbauen, hieß es.

Konkurrent Rewe zieht bei Avocados diese Woche nach

Auch in den Niemerszein-Geschäften werde es in den nächsten Tagen nach und nach die Orangen und Mandarinen mit der Apeel-Technologie geben. Der Ausweitung auf weitere Sorten stimmt Ebrecht zu: „Wir begrüßen das – auch wenn diese Früchte nicht so empfindlich sind wie Avocados.“

Die Resonanz der Verbraucher auf die Apeel-Avocados ist laut Edeka „sehr positiv“. Vor allem die Aspekte „weniger Verschwendung“ – jährlich landen mehr als zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll – und „weniger Plastik“ – keine Folie mehr nötig – würden häufig positiv hervorgehoben. Konkurrent Rewe zieht in dieser Woche übrigens nach und stattet seine Avocados mit einem Überzug aus Zucker, Zellulose und pflanzlichen Ölen aus. Auch er soll essbar und gut verträglich sein.