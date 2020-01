Hamburg. Jeder dritte Onlinekäufer bestellt inzwischen mehrmals in der Woche im Internet., immer häufiger werden dabei Mobilgeräte genutzt und die Scheu der Verbraucher davor, Lebensmittel im Netz zu ordern und sich zumeist nach Hause liefern zu lassen, schwindet: Mit 17,1 Prozent mehr Umsatz waren Lebensmittel im vergangenen Jahr die am stärksten wachsende Warengruppe im deutschen Onlinehandel.

Das sind einige der Ergebnisse der neuen Studie, die der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) am Dienstag in Hamburg vorstellte. Demnach wurden 2019 im E-Commerce in Deutschland Waren im Wert von 72,6 Milliarden Euro verkauft – ein Plus von 11,6 Prozent gegenüber 2018 (65,1 Milliarden Euro). Im gesamten sogenannten interaktiven Handel, der auch Bestellungen von Waren und Dienstleistungen per Telefon, oder Fax, Postkarte und Brief umfasst, standen sogar Erlöse von 94 Milliarden Euro zu Buche. Der bevh erwartet, dass es in diesem Jahr erstmals mehr als 100 Milliarden Euro sein werden. Der reine E-Commerce werde dabei mit einem Zuwachs von etwa zehn Prozent auf mehr als 80 Milliarden Euro jedoch etwas weniger stark steigen als im Vorjahr, so die Prognose. Der Grund dafür seien die gedämpften Konjunkturaussichten, hieß es.

Jede dritte Bestellung am Mobilgerät

Laut der größten E-Commerce-Verbraucherstudie Deutschlands wird heute bereits jede dritte Online-Bestellung am Smartphone oder Tablet getätigt. Vor fünf Jahren sei es noch nicht einmal jede fünfte gewesen. Die hohe Zahl an Bestellungen insgesamt ist nach Einschätzung des Branchenverbands auch darauf zurückzuführen, dass Händler und Zusteller in der Wahrnehmung der Kunden noch besser geworden sind.

94,5 Prozent der Befragten äußerten sich mit ihrem Onlineeinkauf sehr zufrieden oder zufrieden. Ein Jahr zuvor waren es 93,9 Prozent gewesen. Gero Furchheim, der Präsident des bevh: „Deutschlands Onlinehandel ist auf der Überholspur. E-Commerce wird immer effizienter und die Händler sind für weiteres Wachstum gut gerüstet. Die Steigerung der Kundenzufriedenheit in einem erneuten Rekordjahr hat dies eindrucksvoll gezeigt.“ Der Branchenverband lässt für die Studie pro Jahr 40.000 Verbraucher zu ihren Ausgaben im Online- und Versandhandel befragen.

Christoph Wenk-Fischer, der bevh-Hauptgeschäftsführer bilanzierte: „Das digitale Geschäft ist der Motor des Handels und Plattformen werden mehr und mehr zum Betriebssystem der gesamten Wertschöpfungskette. Einzel- und Großhandel werden digital, oder verschwunden sein.“

Online-Umsatz mit Lebensmitteln legt stark zu

Am stärksten wuchs im vergangenen Jahr der Umsatz in der Warengruppe „Täglicher Bedarf“. Er legte um 14,1 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro zu. Zum täglichen Bedarf werden neben Drogerieartikel auch Tierbedarf und Lebensmittel gezählt. Bei Milch, Gemüse und Co. ist die Wachstumskurve am steilsten. Der Umsatz mit Lebensmitteln im E-Commerce legte um 17,1 Prozent zu. In absoluten Zahlen nimmt sich das Wachstum allerdings doch eher bescheiden aus. Die Gesamterlöse legten um etwa 300 Millionen auf 1,6 Milliarden Euro zu. Gemessen an den Umsätzen von Supermärkten und Discountern ist das weiterhin bescheiden. Sie verkaufen pro Jahr Lebensmittel im Wert von deutlich über 100 Milliarden Euro.