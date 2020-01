Berlin. Der Fischstäbchen-Hersteller Iglo greift auf dem Markt der Fleischersatzprodukte an und bringt neun Produkte auf Erbsenbasis in den Handel. Sie sollen ab Ende Januar erhältlich sein, teilte Iglo am Donnerstag in Hamburg mit. Kenner der Marke denken dabei wohl sofort an vegetarische Fischstäbchen. Wir erklären, ob das Realität wird.

Ziel sei es, den Trend zu weniger Fleisch im Alltag und einer modernen Ernährung „massentauglich“ zu gestalten, sagte der Hersteller. Im Programm: Vier Fertiggerichte wie Chili sin Carne und Lasagne sowie „Einzelkomponenten“, etwa „Hack“, „Pulled BBQ-Stripes“ und „Mini-Schnitzel“ auf Basis von Erbsen. Dabei verzichten alle Produkte auf Hefeextrakt.

Mit „Green Cuisine“ solle eine „komplett neue Kategorie“ im Tiefkühlsegment etabliert werden, erklärte Antje Schubert, Managing Director von Iglo Western Europe.

Auch in sozialen Medien sind Fleischersatzprodukte immer wieder ein Thema: Rügenwalder Mühle postet Werbung und kassiert Shitstorm. Auch Burger King hat eine Veggie-Variante eines seiner Burger im Angebot und bietet jetzt auch fleischlosen Whopper an. (dpa/les)