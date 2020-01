Hamburg. Der Tiefkühlkosthersteller Iglo steigt in den Markt für Fleischersatzprodukte ein. Ab Ende Januar werden neun Produkte auf Erbsenbasis im Handel erhältlich sein, wie Iglo am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Ziel sei es, den Trend zu weniger Fleisch im Alltag und einer modernen Ernährung „massentauglich“ zu gestalten.

Mit „Green Cuisine“ solle eine „komplett neue Kategorie“ im Tiefkühlsegment etabliert werden, erklärte Antje Schubert, Managing Director von Iglo Western Europe.

Diese fleischfreien Produkte bringt Iglo auf den Markt

Neben vier Fertiggerichten (Chili sin Carne, Linguine Bolognes, Lasagne und Pasta in Rahmsauce) kommen fünf Einzelprodukte auf Basis von Erbsenprotein auf den Markt: Burgerpattys, Hackbällchen, Mini-Schnitzel, vegetarisches Hack und Pulled BBQ Stripes. Verbraucher müssten keine neuen Rezepte erlernen, um fleischlos zu kochen, heißt es von Iglo.

Das Unternehmen hebt hervor, dass seine Produkte ohne Hefeextrakt und Konservierungsstoffe auskommen.