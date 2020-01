Berlin. Rohöl ist so teuer wie seit Monaten nicht mehr, die Krisenwährung Gold steigt auf dem höchsten Stand seit 2013, dafür erleiden die Aktienmärkte teils deutliche Einbrüche: Die Vergeltungsschläge nach dem tödlichen US-Drohnenangriff auf den iranischen General Ghassem Soleimani haben die Finanzmärkte am Mittwochmorgen in Alarmstimmung versetzt: Eskaliert der Konflikt am Persischen Golf, könnte das weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft haben.

Ein dramatisches Börsenbeben ist jedoch ausgeblieben. Im weiteren Tagesverlauf erholten sich die Kurse. Der Ölpreis, ein wichtiger Krisenindikator, sank sogar gegenüber dem Vortag. Der deutsche Aktien-Leitindex Dax drehte nach anfänglichen Verlusten von fast einem Prozent leicht ins Plus.

Die Anleger setzten darauf, dass der Iran mit der nächtlichen Vergeltungsaktion zufrieden sein könnte, sagte etwa Andreas Lipkow, Marktexperte der Comdirect Bank. Ähnlich äußerten sich zahlreiche weitere Marktbeobachter. So sprach etwa Jim Reid von der Deutschen Bank davon, dass „die Märkte nicht mit einer umfassenden Konfrontation rechnen“.

Naher Osten: „Jeder Vorfall in der Region bringt Unruhe mit sich“

Zu einer Belastungsprobe geriet der iranische Vergeltungsschlag etwa für die Fluggesellschaften. Die Aktie der Lufthansa hatte aus Sorge um höhere Ölpreise und Lieferengpässe zu Handelsbeginn fast zwei Prozent eingebüßt. Europas größter Airline-Konzern machte die anfänglichen Verluste jedoch wieder wett und ging sogar mit einem leichten Plus von fast einem Prozent aus dem Handel. Auch die Papiere anderer Airlines standen zwischenzeitlich unter Druck.

Zuvor hatte es in der Nacht deutlich heftigere Reaktionen an den asiatischen Börsen gegeben. Der japanische Nikkei-Index fiel um rund 370 Punkte oder 1,6 Prozent auf 23.204,76 Punkte. Kurzzeitig war das wichtige Börsenbarometer sogar unter die Marke von 23.000 Punkten gefallen. Ähnlich stark waren die Auswirkungen an den Finanzplätzen Shanghai und Hongkong zu spüren.

Trotz der Beruhigung im Laufe des Tages: Die Finanzmärkte und die Wirtschaft sind durch die Krise im Nahen Osten zunehmend verunsichert. „Fakt ist, dass die Region für die Weltölversorgung von maßgeblicher Bedeutung ist und somit jeder Vorfall Unruhe mit sich bringt“, sagte der Präsident des Außenhandelsverbands BGA, Holger Bingmann.

Ein Krieg würde den Ölpreis in die Höhe schnellen lassen

Clemens Fuest, Präsident des Münchener Ifo-Instituts, warnt: Eskaliert die Lage, könnte es zu einer längeren Unterbrechung der Ölexporte aus der Region am Persischen Golf kommen. „Da dort rund ein Fünftel des weltweiten Ölangebots herkommt, würde das zu einem deutlichen Ölpreisanstieg führen, mit negativen Folgen für die europäische und deutsche Konjunktur.“

Im Fall eines Krieges könnte der Ölpreis schnell über 100 Dollar liegen. „Das wäre ein Ölpreisschock, der die Weltwirtschaft und natürlich die deutsche Wirtschaft in die Knie zwingen würde“, sagt Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. „Aber damit rechnen wir nicht.“

Ein steigender Ölpreis könnte dazu führen, dass Autofahrende an der Tankstelle mehr für Diesel und Benzin zahlen müssen. „Die Ölversorgung Deutschlands ist ungeachtet der aktuellen Vorfälle weiterhin gesichert“, betonte jedoch ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbandes. Im Jahr 2018 kamen von den 85,2 Millionen Tonnen Importöl 3,5 Prozent aus dem Irak – und gerade einmal 0,3 Prozent aus dem Iran.

Überhaupt droht der Handel zwischen Deutschland und dem Iran nach einen kurzen Höhenflug wieder in der Versenkung zu verschwinden. Nach dem internationalen Atomabkommen von 2015 kam in der deutschen Wirtschaft eine Iran-Euphorie auf. Der jährliche Warenaustausch erreichte einen Spitzenwert von 3,5 Milliarden Euro.

Iran-Euphorie in der Wirtschaft ist vorbei

Zahlreiche deutsche Unternehmen eröffneten Repräsentanzen in der Hauptstadt Teheran und hofften, das Handelsvolumen könnte innerhalb kurzer Zeit sogar auf fünf Milliarden Euro steigen. Sie verkauften vor allem Maschinen und Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugteile. Die Wirtschaft des abgeschotteten Landes lechzte nach Modernisierung. Seit sich der Konflikt durch die einseitige Aufkündigung des Atomdeals durch die USA im Jahr 2018 wieder zuspitzt, ist der Traum zerplatzt.

Im ersten Halbjahr 2019 brach der deutsch-iranische Handel um fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 788 Millionen Euro ein. Deutschland lieferte Waren im Wert von 678 Millionen (minus 48 Prozent) in den Iran und bezog von dort Waren im Wert von 110 Millionen Euro (minus 44 Prozent).

Die Deutsch-Iranische Industrie- und Handelskammer warnt bereits vor einem Rückzug deutscher Unternehmen. Die deutsche Wirtschaft werde „aus dem Iran abziehen, wenn es eine dauerhafte Instabilität gibt“, sagte Geschäftsführerin Dagmar von Bohnstein unserer Redaktion. „Entscheidend wird sein, dass der Iran nicht völlig aus dem internationalen Atomabkommen aussteigt. Der schlimmste Fall wäre, wenn dies passiert und die EU die Sanktionen gegen den Iran wieder aktiviert.“

Bohnstein appellierte an Teheran, am Abkommen festzuhalten. Die Geschäftsführerin forderte eine „Vermittlung durch Dritte, zum Beispiel durch die EU, und dadurch eine Deeskalation“. Das würde „einen Hoffnungsschimmer bringen“.



