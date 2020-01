Hamburg. Sie ist eine der ersten großen Aufreger für den Handel 2020: Die Bonpflicht, die seit Beginn des Jahres gilt. Der Zwang, jedem Kunden einen Kassenzettel auszuhändigen, selbst für Mini-Einkäufe wie ein Brötchen oder ein paar Bonbons, sorgt in Hamburg nicht nur für Ärger und Unverständnis, sondern treibt so manchen Bäcker oder Kiosk in existenzielle Nöte. Auch die Preise könnten dadurch steigen, sagen Händler in der Hansestadt.

Bei der Inhaberin vom City Backhaus in der Nähe des Rathauses steigt der Puls sichtbar, als es um das Thema Bonzwang geht. „Das ist der größte Unsinn“, sagt die Kauffrau. „Ein Brötchen kostet 40 Cent, und dafür muss ich jetzt einen Bon ausdrucken“, ärgert sie sich. Ein Paket Kassenrollen mit dem erforderlichen Papier für die Bons koste 35 Euro. „Wer bezahlt mir das?“, fragt sie.

Bonpflicht: Erhöhen Bäcker nun ihre Preise

Jedes Jahr sei bisher die Miete gestiegen, sie zahle Gewerbe- und Umsatzsteuer, zum Teil mit Vorauszahlungen, dazu komme die Einkommensteuer. „Kleine Bäcker werden nicht anders können, als die Preise zu erhöhen“, sagt die Geschäftsfrau, die sich über die Politik wundert. Das Überleben werde Einzelkämpfern im Handel immer schwerer gemacht: „Dabei haben wir doch früher auch Olaf Scholz beliefert“, sagt sie über den früheren Bürgermeister und heutigen Bundesfinanzminister (SPD), der die Bonpflicht als Maßnahme für mehr Steuergerechtigkeit verteidigt.

Bei Blume Fresh am Großen Burstah steht neben dem Kassentisch jetzt auch ein neuer Papierkorb. „Für die Bons“, sagt die Inhaberin des Blumenladens, Selma Ünsal. Praktisch niemand wolle den Kassenzettel mitnehmen, schon am Mittag ist der Mülleimer fast voll.

Kassenzettel per E-Mail als Alternative

Für Müjdat Kizilsencer gibt die Bonpflicht möglicherweise den letzten Ausschlag für das Ende seines Kiosks: Der Inhaber vom Tobacco Point am Rödingsmarkt leidet ohnehin unter der sinkenden Zahl der Raucher, er zahlt regelmäßig höhere Mieten und auch die Heizkosten steigen. „Viele kleine Shops werden verschwinden“, schätzt der Hamburger, der seinen Kiosk nun wohl früher aufgeben will als geplant. Sein Sortiment erlaube zudem kaum höhere Preise: Für Tabak, Zeitschriften und Lotto gelten feste Preise, der Kaufmann hat hier keinen Spielraum, um die Mehrkosten für die Bonpflicht zu erwirtschaften.

Eine nachhaltige Alternative für die auf umweltschädlichem Thermopapier gedruckten Kassenzettel bietet das Geschäft Werte Freunde. In dem „Eco-Konzept-Store“ können die Kunden die Kassenzettel per E-Mail bekommen. „Wir können die Bons an das Smartphone schicken und beim Umtausch reicht es, wenn der Kunde den PDF-Anhang zeigt“, sagt Inhaberin Janine Werth, die in der City Naturkosmetik und faire Mode anbietet. Allerdings nutzten bisher nur wenige diese Lösung, sie hätten Sorge wegen des Datenschutzes, wenn sie für den Versand des Bons ihre Mailadresse angeben müssen.