Hamburg. Für Lars Brzoska ist der Start in den neuen Job unglücklich gelaufen. Nachdem er fünf Jahre lang im Vorstand der Jungheinrich AG mehrere Stationen durchlaufen hatte, rückte er Anfang September zum Vorstandsvorsitzenden auf. Doch schon da war klar, dass er die Erfolgsgeschichte seines Vorgängers nicht nahtlos würde fortschreiben können. Der hatte nach der Finanzkrise 2008/2009 zehn Jahre lang regelmäßig glänzende Zahlen verbreiten können: mehr Umsatz, mehr Gewinn, mehr Mitarbeiter in Hamburg, der Metropolregion, Deutschland, weltweit. Der Gabelstapler- und Lagertechnikkonzern war der Leuchtturm in der Hamburger Maschinenbaubranche und gemeinsam mit Airbus auch in der gesamten Industrie.

Das ist für Jungheinrich erst einmal vorbei. Seit dem Sommer gehen in der Konzernzentrale in Wandsbek deutlich weniger Aufträge ein. Nicht, weil in den Werken schlechte Produkte hergestellt werden. Die Unternehmen, die Gabelstapler bestellen, halten sich zurück, weil sie selbst unsicher sind, was ihnen die Zukunft bringt. Dafür gibt es viele Gründe: Der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich schier endlos hinziehende Brexit, die Umwälzungen in der Autoindustrie. Solche Entwicklungen spüren immer zuerst die Firmen, die viel exportieren. Jungheinrich tut das.

Kosten senken

Nun sollen auch Kosten gesenkt werden. Von Arbeitsplatzabbau ist bislang nicht die Rede, die Zahl der Beschäftigten in der Hamburger Konzernzentrale und in den Werken in der Region soll konstant bleiben. Der Konkurrent Still plant ebenfalls mit einer gleichbleibenden Personalstärke. Der Maschinenbauer Körber dagegen und auch die drei großen Metallproduzenten Aurubis (Kupfer), ArcelorMittal (Stahl) und Hydro (Aluminium) in der Stadt wollen 2020 mit weniger Beschäftigten auskommen. Anders als bei Jungheinrich ist nicht unbedingt eine schlechtere Auftragslage der Grund.

In der Industrie schreiten Automatisierung und Digitalisierung voran, werden vorsorglich allgemeine Kostensenkungsprogramme gefahren, Aufträge und Aufgaben in andere, günstiger produzierende Länder verlagert. Branchenkrisen wie in der Windkraftindustrie tun ein Übriges: Senvion musste 2019 Insolvenz anmelden, Hunderte Jobs gingen verloren, Nordex scheint das Schlimmste hinter sich zu haben, SiemensGamesa will in Hamburg mit weniger Beschäftigten auskommen.

Solche Entwicklungen lassen oft vergessen, dass es in den vergangenen Jahren eine Art Jobwunder in Hamburgs Industrie gegeben hat. Die Zahl der Arbeitsplätze wuchs zwischen 2010 und 2018 kontinuierlich – von 74.000 auf mehr als 80.000. Doch 2020 könnte das Jahr der Trendumkehr werden.