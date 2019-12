Hamburg. Die Gesundheitsbranche gehörte auch im zu Ende gehenden Jahr zu den Bereichen in Hamburg, in denen mit die meisten Arbeitsplätze entstanden sind. So finden sich 2019 wieder zwei große Krankenhausbetreiber unter den Top 5 der größten Arbeitgeber der Stadt. Die Asklepios Kliniken mussten sich im Gesamtranking lediglich dem Flugzeugbauer Airbus geschlagen geben. 14.600 Beschäftigte wies Asklepios 2019 aus – ein Plus von immerhin 400 Arbeitnehmern.

Und auch für 2020 sucht das Unternehmen zusätzliches Personal. Besonders begehrt: Fachpflegekräfte für den Operationsbereich, die Anästhesie und die Intensivstationen. Aber auch Fachärzte sind begehrt. Direkt hinter Asklepios belegt das Universitätsklinikum Eppendorf mit mehr als 11.300 Beschäftigten den dritten Rang der 200 größten Hamburger Arbeitgeber – das sind ebenfalls rund 400 Stellen mehr als 2018. Und auch das UKE will 2020 mehr Personal einstellen. Hier legt man den Fokus nicht nur auf Pflegekräfte, sondern auch auf IT-Spezialisten.

Zahlreiche Pflege- und Gesundheitseinrichtungen

Während die beiden großen Krankenhausbetreiber beim Blick auf die Hamburger Gesundheitsbranche stets im Fokus stehen, wird häufig vergessen, dass es noch eine Reihe weiterer großer Arbeitgeber aus diesem Bereich in der Stadt gibt. So finden sich unter den Top 20 der Tabelle noch das Albertinen Krankenhaus, die Evangelische Stiftung Alsterdorf sowie die Techniker Krankenkasse.

Und auch auf den weiteren Plätzen zeigt sich: Hamburg ist eine große und wachsende Gesundheitsstadt, die sowohl für ältere als auch für jüngere Menschen über zahlreiche Pflege- und Gesundheitseinrichtungen verfügt – wie zum Beispiel Pflegen&Wohnen oder das Altonaer Kinderkrankenhaus. Und nahezu alle Einrichtungen in dieser Branche haben eines gemeinsam: Sie suchen dringend qualifiziertes Personal.