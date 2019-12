Hamburg. Bis die zusätzlichen Belastungen aus dem Klimapaket der Bundesregierung greifen, ist zwar noch ein Jahr Zeit. Doch eine vierköpfige Familie muss nach Berechnungen des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI) mit zusätzlichen Kosten für Heizung und Auto von rund 200 Euro im Jahr 2021 rechnen. Es kann also nicht schaden, die Haushaltsausgaben schon jetzt nach Einsparmöglichkeiten zu durchforsten. Versicherungen sind darin ein großer Posten. Im vergangenen Jahr erreichten die Pro-Kopf-Ausgaben dafür mit 2438 Euro einen Rekordwert.

Bei der Suche nach einem günstigeren Versicherer können Vergleichsportale wie Check 24 oder Verivox helfen. Check 24 hat exklusiv für das Abendblatt errechnet, was eine Familie aus Hamburg mit einem Kind, die in einem 140 Quadratmeter großen Einfamilienhaus wohnt, allein bei Versicherungen sparen kann. Das können immerhin bis zu knapp 3000 Euro sein (siehe Grafik). Der günstigste Preis für die jeweilige Versicherungsart ergibt sich dabei aus dem Durchschnittswert der jeweils fünf günstigsten Anbieter bei Check 24. Selbst wenn das Sparpotenzial nicht voll ausgeschöpft wird, weil die Verbraucher nicht beim teuersten Anbieter versichert sind, lassen sich je nach Ausgangssituation viele Hundert Euro durch einen Wechsel sparen.

Singles können 1800 Euro sparen

Auch für Single-Haushalte können sich Vergleich und Wechsel lohnen. Bei einem ganz ähnlich angelegten Versicherungsschutz wie für die Familie (aber ohne Risikolebensversicherung und mit einem kleineren Haus) liegt das Sparpotenzial für alleinlebende Hamburger gegenüber den teuersten Policen immerhin bei bis zu 1800 Euro, ermittelte Check 24.

Selbst bei einer deutlich geringeren Ersparnis kann ein Tarifwechsel sinnvoll sein. „In vielen Bereichen der privaten Versicherungen verbessern sich mit einem neuen Vertrag auch die Leistungen“, sagt Philip Lurz von Check 24. „Bestandskunden dagegen zahlen nicht nur häufig zu viel, sondern profitieren auch nicht von Leistungsverbesserungen.“

Haftpflicht ist ein Muss

Ein Beispiel dafür ist die private Haftpflichtversicherung. „Diese Police sollte wirklich jeder haben, der nicht mehr über seine Eltern versichert ist“, sagt Kerstin Becker-Eiselen, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale Hamburg. „Viele alte Verträge haben keine ausreichende Deckungssumme mehr.“ Selbst die günstigsten Tarife, die das Portal ermittelt hat, bieten neben einer Deckungssumme von mindestens zehn Millionen Euro umfangreiche Zusatzleistungen.

Dazu gehört eine Versicherung von Schäden, die sogenannte deliktunfähige Kinder anrichten. Kinder im Alter bis sieben Jahre sind laut Gesetz für Schäden, die sie verursachen, nicht haftbar zu machen, also auch nicht ihre Eltern. Im Straßenverkehr gilt sogar eine Altersgrenze von zehn Jahren. Man kann sich aber moralisch zum Schadenersatz verpflichtet fühlen, zum Beispiel, weil der Geschädigte ein Nachbar ist. Schließt die Police deliktunfähige Kinder ein, kommt die Haftpflichtversicherung auch für diese Schäden auf. Meist sind die Leistungen in der Summe auf 3000 oder 5000 Euro begrenzt. Die Signal Iduna verlangt in diesem Fall eine Selbstbeteiligung von 500 Euro, Syncro 24 verzichtet darauf. „Wichtig ist, auch den Verlust von fremden Schlüsseln in der Privathaftpflicht zu versichern“, sagt Becker-Eiselen. Denn der Austausch einer Schließanlage kann teuer werden.

Zusatzschutz für Zähne ist Luxus

Die eigenen vier Wände einer Familie wollen gut versichert sein. „Eine Zusatzversicherung für Elementarschäden ist für die Wohngebäudeversicherung und Hausratversicherung sinnvoll, denn die Zahl von Naturkatastrophen nimmt zu“, sagt Becker-Eiselen. Die normale Wohngebäudeversicherung versichert jedoch nur Schäden durch Hagel, Sturm, Feuer oder Leitungswasser. Die zusätzliche Elementardeckung zahlt auch bei Schäden durch Überschwemmung, Lawinen und Starkregen. Bei der Degenia, dem preisgünstigsten Wohngebäudeversicherer für die Hamburger Familie, beträgt die Versicherungssumme für Elementarschäden maximal 1,5 Millionen Euro. Das Einfamilienhaus ist mit maximal fünf Millionen Euro versichert. Allerdings sind in beiden Tarifen Schäden aus grober Fahrlässigkeit nur bis 10.000 Euro voll abgesichert.

Ein Einsparpotenzial von mehreren Hundert Euro bieten auch Rechtsschutzversicherung und Zahnzusatzversicherung. „Allerdings sind das Policen, die wir schon zu den Luxusversicherungen rechnen“, sagt Becker-Eiselen. „Man muss sie nicht unbedingt haben, denn um existenziell gefährliche Schäden geht es dabei kaum.“

Viele Versicherungen haben drei Monate Kündigungsfrist

Um die Kosten zu reduzieren, müssen zunächst die alten Versicherungen gekündigt werden. „Policen für Haftpflicht, Rechtsschutz, Hausrat und Wohngebäude laufen in der Regel ein Jahr“, sagt Lurz, „in der Zahnzusatzversicherung meist zwei Jahre.“ Die Kündigungsfrist liegt zumeist bei drei Monaten vor Ende des Versicherungsjahres, das aber oft nicht dem Kalenderjahr entspricht. Ausnahmen gibt es bei der Kfz-Versicherung und der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Autoversicherung lässt sich in diesem Jahr nur noch kündigen, wenn der Versicherer die Beiträge für 2020 erhöht hat. Dann kann vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht werden. Sonst hätte die Kündigung bis 30. November ausgesprochen werden müssen. In der gesetzlichen Krankenkasse muss man mindestens 18 Monate Mitglied gewesen sein, um kündigen zu können.

Bis zu rund 300 Euro kann die Familie sparen, wenn der Hauptverdiener von einer sehr teuren zur günstigsten Krankenkasse in Hamburg wechselt. Dabei wird unterstellt, dass der Familienvater ein Brutto-Jahreseinkommen von 54.450 Euro hat und bisher bei der DAK oder der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) versichert ist, die einen Beitragssatz von 16,10 Prozent haben. Die günstigste Krankenkasse in Hamburg ist die BKK Euregio mit einem Beitragssatz von 14,95 Prozent. Allerdings sind die freiwilligen Leistungen wie erweiterte Krebsvorsorge oder Zahnreinigung bei dieser Kasse eingeschränkt. Besser schneidet in diesem Punkt die Handelskrankenkasse (HKK) ab, deren Beitragssatz mit 14,99 Prozent kaum höher ist. Für den Familienvater bleibt dann immer noch eine Einsparung von 300 Euro.

Internetanschluss gibt’s auch in günstig

Sparen lässt sich nicht nur bei Versicherungen, sondern auch bei Energie- und Telekommunikationsverträgen. „In den fünf größten deutschen Städten zahlen Neukunden für eine Doppelflatrate aus Internet und Telefon mit mindestens 50 MBit/s bei den fünf günstigsten Anbietern im Schnitt 245 Euro jährlich“, sagt Lurz. Der teuerste Vergleichstarif kostet 419 Euro pro Jahr. Auch bei Mobilfunktarifen gibt es nach der Übersicht von Check 24 große Preisspannen von jährlich 71 Euro bis 190 Euro. Dabei geht es um einen Allnet-Flat-Tarif mit drei Gigabyte LTE-Datenvolumen. Zusammen lassen sich im Telekommunikationsbereich bis zu 293 Euro einsparen.

Ein Wechsel bei Gas und Strom zahlt sich immer aus. Das gilt erst recht, wenn Verbraucher bei beiden Energiearten von Grundversorgern beliefert werden. Beim Strom ist das in Hamburg Vattenfall, beim Erdgas E.on. Bei einem Verbrauch von 4250 Kilowattstunden (kWh) Strom lassen sich im ersten Jahr mit dem Neukundenbonus 238 Euro sparen, wenn zum günstigsten Anbieter gewechselt wird. Ein Wechsel ist aber nicht einmal erforderlich.

Der Tarif Easy 12 Strom von Vattenfall kostet im ersten Jahr 1188 Euro, während in der Grundversorgung 1426 Euro fällig werden. Der Gasverbrauch der Familie liegt bei 20.000 kWh und kostet bei E.on 1490 Euro im Jahr, während beim günstigsten Anbieter (Eprimo) im ersten Jahr nur 924 Euro bezahlt werden müssen. Zusammen mit Strom beträgt das Einsparpotenzial rund 800 Euro.

Während Versicherungsverträge oft nicht sofort gekündigt werden können, lassen sich bei Strom und Gas Einsparungen schnell umsetzen. In der Grundversorgung beträgt die Kündigungsfrist nur zwei Wochen. Und wenn Vertragswechsel bei den Versicherungen keine 3000 Euro Einsparung ergeben, so lässt sich diese Größenordnung zusammen mit günstigeren Verträgen bei Strom, Gas und Telekommunikation durchaus erreichen.