Hamburg. Von wegen gemütliche Weihnachtszeit. Auch wenn rund um das Fest Grüße mit guten Wünschen für Besinnlichkeit und Ruhe Hochkonjunktur haben, bei den Behns ist der Dezember einer der stressigsten Monate im Jahr. „Weihnachten ist nun mal für alle gleichzeitig“, sagt Christoph Behn und zuckt die Schultern. Soll wohl bedeuten: Was soll’s? Hauptsache, das Geschäft läuft rund. Der 40-Jährige ist die eine Hälfte des Gründerduos der Kartenmacherei, einem Online-Portal für Grußkarten.

Zu Weihnachten kann man zwischen 230 Basis-Designs wählen. „Sternchen sind sehr geliebt“, sagt Co-Gründerin Jennifer Behn (45). Gold, silber oder kupferfarben. Familienfotos mit Hund oder ohne. Das Ganze auf kartonartigem Papier oder feinem Bütten. Mit wenigen Mausklicks lässt sich dies in der Kartenmacherei zusammenstellen – in sehr vielen unterschiedlichen Varianten. Der Anspruch: „Bei uns soll jeder die Karte finden, die zu ihm passt“.

Ja, man kann auch in einer Zeit, in der täglich unzählige E-Mails, Nachrichten und SMS verschickt werden, mit Karten aus Papier Geld verdienen. Und zwar sehr erfolgreich. „Menschen sind haptische Wesen“, sagt Christoph Behn. „In den wichtigen Momenten im Leben wollen sie etwas, das sie sich aufhängen, hinstellen und aufheben können.“ Hochzeit, Geburt, runde Geburtstage, Todesfälle. Und alle Jahre wieder Weihnachten. Es darf gerne etwas Besonders sein.

Es gibt viel Konkurrenz

Seit der Gründung hat sich die Kartenmacherei zu Deutschlands führendem Anbieter für personalisierte Gruß- und Fotokarten entwickelt. Natürlich gibt es jede Menge Konkurrenz, aber die Behns haben sich mit modernen und immer laufenden wechselnden Designs, kreativen Gestaltungsmöglichkeiten und verlässlicher Qualität auf dem Markt etabliert. In diesem Jahr knackt das Unternehmen die 20-Millionen-Karten-Grenze.

Angefangen hatte es vor neun Jahren auf dem Dachboden des Ehepaars am Ammersee in der Nähe von München. Kurz vor der Geburt ihres ersten Kindes ein paar Jahre zuvor hatten sie eine Geburtsanzeige mit einem Foto des Neugeborenen aus dem Freundeskreis bekommen. „Ich fand die Idee schön“, sagt Jennifer Behn, die als PR-Beraterin für den Sportartikelhersteller Nike gearbeitet hatte, „aber ich dachte, das können wir besser.“ Das war die Initialzündung für die Firmengründung.

Christoph Behn, der aus einer Unternehmerfamilie aus Bad Bevensen kommt, kündigte seinen gut bezahlten Beraterjob und holte seinen Bruder Steffen Behn ins Boot, der bis heute die technische Umsetzung managt. Das Trio entwarf Designs, entwickelte einen Online-Kartenkonfigurator und sondierte Druck- und Lieferoptionen. Im Dezember 2010 ging die Kartenmacherei online. „Die erste Bestellung kam am gleichen Tag. Es waren Weihnachtskarten“, sagt Christoph Behn und grinst ein bisschen.

Bestseller in der Weihnachtszeit

Jetzt sitzen er und seine Frau in einem Konferenzraum mit bestem Hafenblick. Auf dem Tisch stapeln sich unterschiedliche Kartenvarianten, daneben liegen Fotokalender. Auch immer wieder ein Bestseller in der Weihnachtszeit. Vor zwei Jahren sind die Behns mit inzwischen drei Kindern nach Hamburg gezogen und haben nach einer internen Umstrukturierung einen Teil des Unternehmens mit an die Elbe genommen. In der großzügigen Büroetage in der Nähe der Landungsbrücken arbeiten 60 Beschäftigte, vor allem in der Designerabteilung, im Kundenservice und der Software-Entwicklung. Insgesamt hat das Unternehmen mit Firmensitz im bayerischen Gilching und einem Büro in München 200 Mitarbeiter.

Von einem Jahresumsatz von 1,3 Millionen Euro im ersten Jahr hat sich das Unternehmen auf 40 Millionen 2018 entwickelt. Existentielle Krisen habe es nicht gegeben, auch weil sie keine großen Risiken eingegangen seien, weder viele Waren noch große Lagerkapazitäten vorhalten müssen. Gedruckt wird auf Anfrage. Die Kartenmacherei ist seit Jahren profitabel. Und weiter auf Wachstumskurs. In diesem Jahr, so die Prognose, sollen die Erlöse auf 45 Millionen Euro steigen. „Es ist ein Wahnsinn“, sagt Jennifer Behn. „So eine Entwicklung haben wir nie im Leben erwartet, als wir als Gründer gestartet sind.“

Hochzeiten wichtigster Umsatzbringer

Wichtigster Umsatzbringer der Kartenmacherei sind Hochzeiten. Dabei geht es längst nicht mehr nur um Einladungskarten. Verkauft werden Lösungen von der ersten Save-The-Date-Erinnerung über Papierbanderollen um Taschentücher für Freudentränen bis zu Menükarten, passendem Weinetiketten und Dankeskarten. Mit Blumen, mit Gold und Glitter oder ganz zurückhaltend schlicht. Je nachdem, wie wie groß die Zahl der Gäste ist und wie aufwendig Papier und Druck sind, kann so ein Paket schon mal 500 Euro und mehr kosten. 50 Weihnachtspostkarten gibt es für 80 Euro. „Der Preis ist für unsere Kunden nicht das wichtigste Entscheidungskriterium. Für die meisten geht es darum, ein schönes Produkt für einen besonderen Anlass zu haben“, sagt Jennifer Behn.

Dafür bietet die Kartenmacherei ein Rund-um-Sorglos-Paket. Nach der Auswahl im Online-Konfigurator können sich die Kunden kostenlos Muster zusenden lassen. Passen Design, Papierauswahl, Kantenschnitt und Veredlungen? Bei der Bestellung werden die hochgeladenen Fotos für den Druck optimiert und – ganz wichtig – die Texte nochmals Korrektur gelesen. „Viele Menschen sind nicht geübt, am Computer zu schreiben“, sagt Christoph Behn. Da könnten sich leicht Rechtschreibfehler einschleichen. Doppelte Wörter, ein Buchstabendreher. „Es ist superärgerlich, wenn das auf 50 Karten auftaucht.“ Und natürlich auch peinlich.

Bei der Gestaltung reden die Kartenmacher ihren Kunden nicht rein. Doch manchmal wundern sie sich: Zum Beispiel bei einer Hochzeitseinladung, für welche die Brautleute sich wie Adam und Eva hüllenlos abbilden ließen oder bei einem Jungbauernkalender, auf dem die Protagonisten auch wenig am Leib trugen. Gedruckt wird im Schwarzwald auf Papier, das in Deutschland produziert wird. In der Regel braucht eine Lieferung drei bis fünf Tage bis zum Kunden.

Jüngst haben sie einen Online-Juwelier übernommen

Im vergangenen Jahr hat Christian Behn gemeinsam mit seinem Bruder und Patrick Leibold, der die Geschäfte in Bayern führt, eine weitere Gesellschaft gegründet. Unter dem Dach der Better Ventures Group sollen weitere Start-ups entwickelt werden. Unter anderem haben Behn & Co die App Celebrate gestartet, über die man in einem geschlossenen Netzwerk, etwa bei Hochzeiten, Fotos teilen kann. Gerade haben sie einen Online-Juwelier übernommen. „Wir haben 100.000 Paare, die bei uns Karten für Hochzeiten bestellen. Da haben wir überlegt, was die noch brauchen könnten“, sagt der Unternehmer. Weitere Projekte sollen sich mit Familie und Erziehung beschäftigen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist für das Unternehmerehepaar ein Dauerbrenner. In der Firma fördern sie Teilzeit-Arbeitslösungen und Führungsduos für Männer und Frauen. Sie selbst versuchen mit geteilten Tagen drei Kinder im Alter zwischen knapp zwei und 12 Jahren sowie einen Hund zu managen. Immerhin die Weihnachtskarten sind schon fertig. 100 Stück liegen zu Hause auf dem Schreibtisch. In diesem Jahr haben sie sich für Kraftpapier, eine Art Karton mit Vintage-Look, entschieden – mit mehreren kleinen Familienfotos drauf und einem großen. Da war es ganz praktisch, dass sie erst kürzlich ein Fotoshooting für Musterkarten gemacht hatten. Auch Einlegeblätter sind dabei, für handschriftliche Grüße. „Mal sehen, wann ich das hinbekomme“, sagt Jennifer Behn. Glücklicherweise sind die Karten ja auch ohne Grüße schön.