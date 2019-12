Hamburg. Zum 1. Januar 2020 wird Sascha Mika die Leitung der BMW Niederlassung Hamburg übernehmen. Der 49-Jährige verantwortet nach Angaben des Unternehmens seit 2018 die Vertriebssteuerung und Vertriebsplanung von BMW in Deutschland. Seine 22-jährige Laufbahn bei der BMW Group begann der Vertriebsexperte in der BMW Niederlassung Hannover als Leiter Verkauf Innendienst Neue und Gebrauchte Automobile.

Danach war er in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Controlling und Projektleitung in mehreren Niederlassungen tätig. Von 2014 bis 2018 leitete er den Vertrieb Neue Automobile für den Verbund Ost (Berlin, Leipzig, Dresden, Chemnitz).

Sascha Mika folgt auf Matthias Pfalz

Mika folgt auf Matthias Pfalz, der den Niederlassungsverbund Nord und die Niederlassung Hamburg seit gut drei Jahren führt. Vor seiner Zeit in Hamburg war der 58-Jährige in verschiedenen Führungsfunktionen im Vertrieb für BMW auf fünf Kontinenten tätig gewesen, unter anderem leitete er die BMW Vertriebsgesellschaft in Thailand.

Basierend auf seiner breiten Vertriebserfahrung werde er Anfang Januar die Leitung des Projektes „Initiativen und Innovationsmanagement der deutschen Niederlassungen“ in München übernehmen, teilte das Unternehmen mit.

Die BMW Niederlassung Hamburg beschäftigt 480 Mitarbeiter und 100 Auszubildende an sechs Standorten. 2018 wurden den Angaben zufolge rund 6100 BMW-Autos, 1400 Fahrzeuge der Marke Mini und 7100 gebrauchte Automobile ausgeliefert sowie 200 neue und 130 gebrauchte Motorräder verkauft.