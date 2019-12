Hamburg. Das Hamburger Life-Science-Unternehmen Eppendorf AG hat sich überraschend vom Vorstandschef Thomas Bachmann getrennt. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat eine neue Doppelspitze installiert. Dabei handelt es sich um die bisherige Chefin für Marketing und Vertrieb, Eva van Pelt, sowie Peter Fruhstorfer, der im Unternehmen die Entwicklung von Laborgeräten verantwortet.

Bachmann, der die Eppendorf AG seit 2015 führte, habe das Unternehmen bereits verlassen, hieß es in der Mitteilung des Aufsichtsrats. Eppendorf gehört zu den führenden Herstellern von Laborgeräten und Zubehör, wie Pipetten. Das Unternehmen beschäftigt 3300 Mitarbeiter davon etwa 1000 am Stammsitz in Hamburg.