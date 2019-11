Hamburg. Als der Porzellanhändler Lenffer vor gut drei Jahren im Zuge einer Insolvenz das Stammhaus schließen musste, sorgte das wochenlang für Gesprächsstoff in der Stadt. Das Traditionsgeschäft am Großen Burstah war über Jahrzehnte eine der ersten Adressen für Tischkultur in Hamburg. Kurz darauf hatten Laurenz Lenffer, Sohn des Firmengründers, und seine Frau Gabi nur wenige Meter weiter am Rödingsmarkt einen Showroom für die Lenffer Products & Services GmbH (LPS) eröffnet. Jetzt ist auch dieser Laden geschlossen. Auf Abendblatt-Nachfrage bestätigte Gabi Lenffer, offiziell Geschäftsführerin der Gesellschaft, die Aufgabe der Geschäftsräume mit 500 Quadratmetern. Zu den Gründen wollte sie sich nicht äußern. Nach ihren Angaben will Lenffer im nächsten Jahr einen kleineren Standort in der Innenstadt eröffnen.

Der Firmengründer verkaufte Porzellan auf dem Fischmarkt

Die Geschichte des Familienbetriebs ist eng mit der Entwicklung des Handels im Nachkriegs-Hamburg verbunden. Den Grundstein hatten die Eltern von Laurenz Lenffer, Lothar und Christel Lenffer, in den späten 1950-er Jahren gelegt – auf einem Tapeziertisch. Den hatten sie auf den Hamburg Fischmarkt aufgebaut und dort Porzellan verkauft. Nach verschiedenen Stationen eröffnete Lenffer 1978 am Großen Burstah. Der Laden lief und wurde in den folgenden Jahren auf 1200 Quadratermeter vergrößert, zeitweilig gab es auch Filialen. 1989 stieg Laurenz Lenffer in den elterlichen Betrieb ein und übernahm einige Jahre später das Geschäft komplett. Der Junior hatte große Pläne.

Er eröffnete unter anderem eine Filiale im Alstertal-Einkaufszentrum, die allerdings 2006 geschlossen wurde. Auch eine Verkaufsfläche im über Hamburg hinaus bekannten Alsterhaus musste er wieder aufgeben. Trotz der Auf und Abs: Die Insolvenz kam für viele Hamburger überraschend. Im März 2016 hatte Laurenz Lenffer einen entsprechenden Antrag gestellt. Nach mehreren Änderungen im Unternehmen ging es dabei um die Firma Lenffer UG & Co.KG mit Sitz in Eckernförde, vertreten durch die RID Interior UG, die das Porzellangeschäft betrieb. Das Verfahren wurde im Sommer 2016 eröffnet. Mitte Juni schloss der Laden nach einem mehrmonatigen Räumungsverkauf. Betroffen waren 31 Mitarbeiter.

Geheimnisvolle arabische Prinzessin wollte sich an Lenffer beteiligen

Parallel hatte Lenffer bereits an dem Neustart der Lenffer Product & Service GmbH gearbeitet. Das Unternehmen hat neben dem Einkauf und Vertrieb von Produkten auch einen weiteren Schwerpunkt bei Konzeptentwicklung und Beratung. Dem Abendblatt hatte der Hamburger Unternehmer Ende März 2016 von einer geheimnisvollen arabischen Prinzessin aus der Herrscherfamilie von Katar berichtet, die mit einem zweistelligen Millionen-Betrag in die Gesellschaft einsteigen wollte. Lenffer kennt das Land, hatte seit 2003 mit seinem zweiten Geschäftszweig diverse Privatflugzeuge aus der Region ausgestattet. Doch aus der Zusammenarbeit wurde nichts. Auch der Plan, neue Räume gegenüber des alten Standorts am Großen Burstah zu beziehen, zerschlug sich.

Offizieller Mieterwechsel war am 1. November

Wieder vermietet: ehemaliges Lenffer-Geschäft am Rödingsmarkt.

Schließlich eröffnete Lenffer am Rödingsmarkt 20 einem sogenannten Concept-Store. Danach wurde es in der Öffentlichkeit ruhig um die Firma. Den letzten Jahresabschluss hat die Lenffer Product & Service GmbH für 2017 veröffentlicht. Auch die Schließung des Ladens vor einigen Wochen verlief geräuschlos. Nach Angaben der Immobiliengesellschaft Real I.S., einer Tochter der Bayerischen Landesbank mit Sitz in München, die das Bürogebäude im Februar 2019 übernommen hatte, fand der Mieterwechsel zum 1. November statt.

Zum Hintergrund wollte sich Real I.S. nicht äußern. Inzwischen ist in den Räumen die Beratungsgesellschaft Orbit Ventures eingezogen. Sven Külper, Mitgründer von MyTaxi, hatte die Firma nach seinem Ausstieg bei der Taxi-App 2016 gegründet. Firmen wie Beiersdorf, Coca-Cola oder Tchibo zählen zu den Kunden. Zuvor saßen die Berater auf der Coworking-Fläche Mindspace an der U-Bahn-Station Rödingsmarkt.

Wie es mit Lenffer weitergeht, ist offen. Laurenz Lenffer war für das Abendblatt am Dienstag nicht erreichbar. Offenbar war aber die Lage am Rand der Geschäftsviertel der City nicht optimal, um auch Laufkundschaft zu erreichen. Am ehemaligen Standort in dem Eckladen am Großen Burstah hängen drei Jahre nach dem Aus noch alte Schilder. Bis vor wenigen Wochen hat Edeka Struve die Fläche als Ausweichquartier während einer Renovierung genutzt. Jetzt steht der Verkaufsraum wieder leer.

Die Hamburger Innenstadt hat in den vergangenen Jahren mehrere inhabergeführte Geschäfte verloren, darunter den Schreibwaren-Anbieter Schacht & Westrich, den Modeladen JeansProjekt oder das Schuhgeschäft Florencemoda.