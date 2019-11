Hamburg. Erst vor drei Jahren hat der Hamburger Tiefkühlkosthersteller Frosta die Verpackung seiner mehr als 40 in Beuteln verpackten Fertiggerichte, Gemüsepfannen und Beerenmischungen auf einen gut zu recycelnden Kunststoff umgestellt. Trotzdem soll im Januar die nächste Umstellung beginnen. Produkte wie Steakhouse Pfanne oder Gemüsepfanne Thai werden künftig in Papiertüten in den Tiefkühltruhen der Supermärkte liegen.

Frosta ist nach eigenen Angaben der erste Anbieter, der auf Papierbeutel für Tiefkühlprodukte umstellt – und hat die neue Verpackung selbst entwickelt und zum Patent angemeldet. Sobald die schrittweise Umstellung von Kunststoff auf Papier – voraussichtlich im Herbst 2020 – abgeschlossen sei, könnten in Deutschland etwa 40 Millionen Plastikbeutel pro Jahr eingespart werden, teilte das Unternehmen mit.

Beutel kann im Altpapier entsorgt werden

Die Beutel bestehen demnach aus ungebleichtem und ungestrichenem Papier, das ausschließlich mit Farben auf Wasserbasis bedruckt wird. Deshalb könne der Beutel im Altpapier entsorgt werden. „Die Tatsache, dass noch viel zu wenige Plastikverpackungen recycelt werden, war der Anlass für Frosta, am ersten Papierbeutel für Tiefkühlprodukte zu arbeiten“, sagte Hinnerk Ehlers, der Marketing- und Vertriebsvorstand des familiengeführten Unternehmens. Durch einen neuen Materialmix und eine spezielle Verarbeitung sei es gelungen, die Papiertüte innen mit einer Barriere gegen Fett und Feuchtigkeit zu versehen.

Einen Nachteil hat der neue Beutel auch: Die Produktfotos könnten auf dem Papier „weniger brillant“ gedruckt werden, sagte Ehlers. „Aber das nehmen wir der Umwelt zuliebe gern in Kauf.“ Für Frosta sei der neue Verpackungsbeutel wegen der Entwicklungskosten und notwendiger Investitionen in die Verpackungsmaschinen teurer als die Plastikvariante, hieß es. „Ob sich das auf den Verkaufspreis im Einzelhandel auswirkt, lässt sich noch nicht absehen“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Frosta, der Marktführer für Tiefkühlgerichte in Deutschland, gilt als Vorreiter bei der Verwendung umweltverträglicher Verpackungen in der Branche. So sind seit 2013 sämtliche Produktverpackungen – auch die Schalen von Fisch-Schlemmerfilets zum Aufbacken – frei von Aluminium. Die derzeit noch verwendeten Plastikbeutel bestehen seit drei Jahren ausschließlich aus der Kunststoffsorte PP. Die Tüten lassen sich daher sortenrein recyceln. Das Hamburger Unternehmen wurde dafür 2016 mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet.