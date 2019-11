Hamburg. Auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung hinkt der Osten dem Westen bezüglich der Wirtschaftskraft hinterher. Eine neue Studie kommt allerdings zu überraschenden Ergebnissen. Das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) und die Privatbank Berenberg haben die Wettbewerbsfähigkeit der 30 größten deutschen Städte verglichen. Und die ersten Plätze belegen zwei Städte, die rein geografisch im Osten verankert sind. Berlin führt die Rangliste vor dem Aufsteiger Leipzig und dem entthronten Spitzenreiter München an.

„Berlin ist erwachsener geworden und spielt international in der Topliga der Städte mit“, sagt HWWI-Direktor Professor Henning Vöpel. Auch Hamburg bescheinigt die Studie eine positive Entwicklung. Die Hansestadt schaffte ihre bisher beste Platzierung im zum sechsten Mal aufgelegten Ranking, das alle zwei Jahre erstellt wird. Es ging zwei Plätze von acht auf sechs nach oben.

Wettbewerbsfähigkeit: Hamburg punktet mit Bevölkerungswachstum

Hamburg kann mit einigen Verbesserungen punkten. So wuchs zwischen 2014 und 2017 die Bevölkerung um fast 68.000 Personen. Das gilt als Zeichen der Attraktivität einer Stadt, die zukünftig daraus ihr Arbeitskräftepotenzial decken kann. Nach Berlin hatte die Hansestadt den höchsten absoluten Zuwachs. Prozentual stieg die Einwohnerzahl um 3,8 Prozent.

Die demografischen Zukunftsaussichten werden als erfreulich eingeschätzt. Bis 2030 soll die Bevölkerung um 8,8 Prozent steigen, vor allem junge Menschen drängen in die Stadt. Hinsichtlich dieser Aspekte nimmt die Stadt damit die Plätze sechs und sieben im Ranking ein – das zeigt aber auch das Dilemma der Elbstadt auf. „Hamburg hat keine Schwächen, aber auch keine ausnehmenden Stärken“, sagt Vöpel. Topplatzierungen in den untersuchten Kategorien fehlen aber. So stieg zwar die Produktivität – in einigen anderen Städten gab es aber größere Verbesserungen.