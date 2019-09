Neumünster. Mehr Lagerkapazität und bessere Versorgung: Edeka Nord baut ein neues Frischelager in Neumünster. Das neue Zentrum entsteht auf einem rund 25 Hektar großen Areal im Norden der Stadt in Schleswig-Holstein.

Seit Mitte September laufen bereits vorbereitende Erdarbeiten auf dem Gelände des Gewerbeparks Eichhof, jetzt erfolgte der erste Spatenstich. Die Inbetriebnahme des ersten Bauabschnitts soll 2021 erfolgen. Anschließend ist der Bau eines weiteren Lagerkomplexes für Tiefkühlwaren und Leergut sowie eines halbautomatisierten Hochregallagers für das Trockensortiment geplant.

Bekenntnis zum Standort Neumünster

Hintergrund des Neubaus sind die begrenzten Ausbaumöglichkeiten am derzeitigen Sitz des Lagers im Industriegebiet Süd, die das Unternehmen hier zunehmend an seine Grenzen stoßen lassen. „Der Neubau ist daher ein wichtiger Meilenstein für uns. Die angestrebte Neuaufstellung des Lagers sowie nachfolgend der weiteren Abteilungen in den Gewerbepark Eichhof ist ein klares Bekenntnis zum Standort Neumünster und eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens“, sagte Martin Steinmetz, Geschäftsführer von Edeka Nord.

Edeka Nord hat seinen Sitz in Neumünster und ist eine von sieben genossenschaftlichen Großhandlungen des Edeka-Verbunds. Das Unternehmen nimmt mit rund 670 Märkten und einer Gesamtverkaufsfläche von etwa 780.000 Quadratmetern eine Spitzenstellung im norddeutschen Lebensmitteleinzelhandel ein.

Das Absatzgebiet umfasst Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Teile Niedersachsens und Brandenburgs. Die Belieferung des Einzelhandels erfolgt aus den drei Logistikzentren Neumünster, Malchow und Zarrentin. Hinzu kommt ein eigener Produktionsbetrieb für Fleisch- und Wurstartikel.