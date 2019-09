Hamburg. Die neue 5-Euro-Münze mit grünem Plastikring trifft in Hamburg auf eine deutlich geringere Nachfrage als in den Vorjahren. Dabei zeigt ein Blick auf Ebay, dass die Münzen nach wie vor gefragt sind und zu einem Preis von zehn Euro oder mehr angeboten werden, obwohl der Nennwert bei fünf Euro liegt und sie auch zu diesem Preis von der Bundesbank abgegeben werden.

In anderen Städten wie Berlin und Chemnitz bildeten sich am ersten Ausgabetag lange Schlangen vor den Filialen der Bundesbank. „In Hamburg gab es am ersten Tag auch eine Schlange, aber sie konnte in weniger als einer Stunde abgearbeitet werden“, sagte ein Sprecher der Bundesbankfiliale Hamburg dem Abendblatt. Seitdem laufe die Nachfrage auf normalem Niveau ohne Warteschlangen. Wie lange der Vorrat in Hamburg noch reiche, konnte der Sprecher nicht sagen. Pro Person und Tag werden zwei Münzen ausgegeben. Die Bundesbank in Hamburg hat von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Auch in den Filialen der Haspa ist die Münze erhältlich. Von der neuen Münze wurden drei Millionen Stück hergestellt. In der Hamburgischen Münze wurde ein Fünftel der Auflage geprägt, also 600.000 Stück. Erkennbar ist das am Prägebuchstaben J.

Sammler zahlen bis zu 30 Euro

Die Geldstücke sind wegen ihrer neuartigen Machart bei Sammlern begehrt: Zwischen dem inneren Metallkreis und dem äußeren Metallring ist ein farbiger Kunststoffring eingelassen. Die aktuelle Münze „Gemäßigte Zone“ ist die dritte in einer fünfteiligen Serie „Klimazonen der Erde“, die 2021 vollständig sein soll. Den Auftakt der Serie bildete die 5-Euro-Sammlermünze „Tropische Zone“ mit rotem Kunststoffring, die im April 2017 herausgegeben wurde. Im vergangenen April folgte dann die Münze „Subtropische Zone“ mit orangefarbenem Kunststoffring.

Erstmals wurde dieses Verfahren mit einem lichtdurchlässigen Polymerring 2016 präsentiert: Damals gab Deutschland – außerhalb der aktuellen Serie – eine Fünf-Euro-Münze mit blauem Kunststoffring unter dem Titel „Planet Erde“ als Einzelstück heraus. Das Bundesfinanzministerium sprach seinerzeit von einer „Weltneuheit im Münzbereich“, Experten hatten zuvor acht Jahre lang daran getüftelt. Diese Münze wird bei Ebay inzwischen für rund 30 Euro angeboten, bei Auktionen sind auch noch höhere Preise zu erzielen.