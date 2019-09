Neue interaktive Karte zeigt Ladesäulen für Elektroautos

Berlin. Aktuell gibt es in Deutschland rund 20.000 öffentliche Ladestationen für Elektroautos. Dies geht aus einer neuen interaktiven Karte des Bundesverkehrsministeriums hervor, die an diesem Mittwochvormittag freigeschaltet werden soll. Sie listet existierende Säulen auf, zeigt Kommunen und Investoren, aber auch, in welchen Regionen es in den nächsten Jahren Bedarf geben wird.