Ranking: Die reichsten Deutschen – und was sie besitzen

Geldadel Die Liste der reichsten Deutschen – und was sie besitzen

Berlin. Die Spitze des deutschen Geldadels bleibt stabil: Mit einem geschätzten Vermögen von 41,5 Milliarden Euro verteidigt der 79-jährige Lidl- und Kaufland-Gründer Dieter Schwarz seine Position als reichster Deutscher. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ in seiner aktuellen Ausgabe. Insgesamt hat „Bilanz“ 259 Milliardenvermögen in Deutschland ermittelt, 31 mehr als 2018 und damit so viele wie nie zuvor.