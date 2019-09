Hamburg/Frankfurt. Seit dem 11. April 2016 ist Hans-Walter Peters Präsident des Bundesverbandes Deutscher Banken (BdB). Im nächsten Jahr läuft seine Amtszeit aus. Nun hat sich der Chef der Hamburger Privatbank Berenberg klar geäußert, wer in dem Verband sein Nachfolger werden soll. Der 64-Jährige schlägt den Commerzbank-Chef Martin Zielke vor. „Mein Vorschlag ist ganz deutlich: Martin Zielke“, sagte Peters am Donnerstag bei einer Bankentagung in Frankfurt. „Zielke ist mein Wunschkandidat.“

Üblicherweise folgten die Gremien dem Vorschlag des amtierenden Präsidenten des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), sagte Peters. Die Wahlen sind für April 2020 geplant, danach bestimmt der Vorstand des Verbandes aus seinen Reihen den Präsidenten. Im Präsidium sitzen neben Peters derzeit noch Thomas Lange, Vorstandsvorsitzender der National-Bank in Essen, und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. Zielke ist im BdB einer von neun Mitgliedern des Vorstandes.

Verband vertritt Interessen von 180 privaten Banken

Peters sagte, nach seiner Überzeugung sei der Verband gut beraten, wenn der Vorstandsvorsitzende einer großen Bank das Spitzenamt ausübe. Eine zweite Amtszeit des Präsidenten sei beim BdB üblicherweise nicht vorgesehen, hieß es. Der Verband vertritt die Interessen von 180 privaten Banken, rund 25 außerordentlichen Mitgliedern wie zum Beispiel Start-ups aus der Finanzbranche (Fintechs) und elf Landesverbänden.

Peters kommt gebürtig aus Soltau, studierte in Dortmund und Kiel Statistik und Volkswirtschaft und promovierte 1986. Nach Stationen bei der Dresdner Bank, DG Bank und Frankfurter Volksbank kam er 1994 zum Hamburger Bankhaus Berenberg. Seit 2000 ist er persönlicher haftender Gesellschafter, seit 2009 deren Sprecher. Ende des nächstes Jahres wird der dann 65-Jährige aus diesem Amt als Altersgründen ausscheiden, sagte ein Sprecher des Geldhauses. Peters ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Söhne und golft gern.