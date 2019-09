Höhle der Löwen: Tattoos auf Zeit lösen Riesen-Interesse aus

Die Höhle der Löwen: Janet Carstensen, Gründerin von Jagua for you, mit ihrer ganz besonderen Tattoo-Tinte

Hamburg. Viel geschlafen hat Janet Carstensen nicht, trotzdem ist die Gründerin des Start-ups Jagua for you am Morgen danach schon wieder schwer beschäftigt. Am Dienstagabend hatten Millionen Zuschauer bei ihrem Auftritt in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ mitgefiebert, bei dem die Hamburgerin gleich zwei Investoren von ihrem Spezialgel für Tattoos auf Zeit überzeugen konnte und einen 150.000-Euro-Deal machte.