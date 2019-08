Hamburg.. Wenn es bei Flugzeugen Milliardenaufträge gibt, zeigen Politiker häufig ihr Gesicht bei der Vertragsunterzeichung. Am Freitag war der malaysische Premierminister Mahathir bin Mohamad in der Hauptstadt Kuala Lumpur dabei, als die Billigfluglinie Air Asia eine Order bei Airbus festzurrte. Die Langstreckentochter Air Asia X bestellt zwölf Flugzeuge vom Typ A330neo und 30 Maschinen vom Typ A321XLR.

Der A321 ist das längste Modell des Verkaufsschlagers A320-Familie und wird fast ausschließlich in Hamburg endmontiert. Im Juni kündigte Airbus mit der XLR-Version eine Weiterentwicklung an. Sie steht für extralange Reichweite und soll 8700 Kilometer nonstop fliegen. Ermöglicht wird das durch Zusatztanks. Das ursprünglich für die Mittelstrecke entwickelte Flugzeug mit dem dafür charakteristischen einen Mittelgang (Single-Aisle-Klasse) kann dadurch auch auf Langstrecken eingesetzt werden. Flüge von Hamburg nach Chicago ohne Zwischenstopp werden möglich. Auf den Markt soll der Jet 2023 kommen.

Denkbar sind neue Routen, zum Beispiel nach Europa

Der A321XLR biete die größte Reichweite unter allen Single-Aisle-Jets, sagte Air-Asia-Group-Chef Tony Fernandes, „und kann auf Flügen zu neuen Zielen eingesetzt werden“. Neue Routen zum Beispiel nach Europa seien damit möglich, hieß es. Mit 622 bestellten Flugzeugen ist die Air-Asia-Gruppe sowohl größter Kunde der A320-Familie als auch mit 78 georderten Maschinen beim A330neo. „Gemeinsam sind diese Flugzeuge perfekte Partner im Low-Cost-Langstreckenbetrieb“, sagte Fernandes. Airbus-Chef Guillaume Faury ergänzte: „Mit dieser starken Lösung wird Air Asia X die niedrigsten Betriebskosten erzielen.“

Beide Flieger verwenden moderne Triebwerke, die deutlich weniger Sprit verbrauchen als die Vorgängergeneration. Der A330 wird in Toulouse endmontiert. Ob der A321 künftig weiterhin – abgesehen von einer geringen Stückzahl in Mobile (USA) – nur in Hamburg gefertigt wird, ist noch offen.