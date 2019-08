Lanciert China gezielt Falschinformationen über die Proteste in Hongkong? Youtube hat Kanäle entfernt, die Stimmung dagegen machten.

Über die Konten sollte angeblich die Protestbewegung in Hongkong geschwächt werden.

Mountain View.. China hat offenbar versucht, die Protestanten in Hongkong per Social Media zu diskreditieren. Youtube hat nun ein Netzwerk aus 210 Kanälen entfernt, über die koordiniert Stimmung gemacht worden war. Die Google-Tochterfirma verwies in einem Blogeintrag indirekt auf China als Urheber.