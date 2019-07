„Mikroplastikfrei“: Edeka führt neues Kosmetiksiegel ein

Hamburg. Edeka will mit dem neuen Siegel „Mikroplastikfrei“ bei umweltbewussten Kunden punkten: Deutschlands größter Lebensmittelhändler, zu dem auch die Discounterkette Netto gehört, kennzeichnet Kosmetikprodukte der Eigenmarken ohne Mikroplastik ab sofort einheitlich. Das teilte der Unternehmensverbund mit Sitz in Hamburg am Dienstag mit. Im ersten Schritt bekommen etwa 300 Artikel das neue Siegel: 170 bei Edeka und 125 bei der Tochtergesellschaft Netto. Den Anfang machen Hautcreme und Cremebäder von Edeka (Elkos) sowie Cremebäder von Netto (Pure & Basic). Die 30 Artikel der Marke Blüte-Zeit von Edeka sind als zertifizierte Naturkosmetik grundsätzlich frei von Mikroplastik.

330.000 Tonnen Mikroplastik im Jahr in Deutschland Die bis zu fünf Millimeter kleinen Kunststoffpartikel gelten als wachsendes Umweltproblem. Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts werden 330.000 Tonnen der Plastikteilchen allein in Deutschland jährlich freigesetzt. Sie gelangen über das Abwasser ins Meer und ins Grundwasser, sind auf den Feldern und in der Luft. In Drogerieartikeln dient Mikroplastik als Bindemittel, Leistungsträger oder als Peeling. Edeka und Netto verzichten nach eigenen Angaben seit 2015 in ihren Kosmetikmarken auf die Verwendung von festem Mikroplastik. Davon ausgehend sei auch bei weiteren Produktrezepturen flüssiges Mikroplastik durch Alternativen ersetzt worden. Bis Ende 2020 sollen alle eigenen Kosmetikartikel umgestellt werden, bei denen der Verzicht auf Mikroplastik keine Einschränkung der Produktleistung mit sich bringt, hieß es.