Senvion droht die Zerschlagung – Gehälter vorerst gesichert

Hamburg. Die Beschäftigten von Senvion müssen weiter um ihre Zukunft bangen. Auf Mitarbeiterversammlungen unterrichtete der insolvente Windanlagenbauer am Dienstagnachmittag die Belegschaft an den drei Standorten Hamburg, Büdelsdorf/Osterrönfeld und Bremerhaven, wie es weitergeht. Immerhin eine gute Nachricht gibt es.

Senvion habe sich mit Banken und Gläubigern auf eine neue Finanzierung geeinigt. Die August-Gehälter für die weltweit rund 4300 Beschäftigten, darunter rund 400 in Hamburg, sind damit sicher. Das erfuhr das Abendblatt vom Unternehmen und der Arbeitnehmerseite.

Die Fortführung der Geschäftstätigkeit ist nun für zunächst einen Monat gesichert. In diesen vier Wochen solle der Verkaufsprozess weiter vorangetrieben werden. Es sei nun wieder eine Handbreit Wasser unterm Kiel, hieß es. In kommenden Monat müsse allerdings eine Lösung gefunden werden. Als unwahrscheinlich schätzen beide Seiten mittlerweile einen Verkauf des Unternehmens als Ganzes ein. Ein Verkauf von Unternehmensteilen rückt also näher – Senvion droht die Zerschlagung.

IG Metall fordert Transfergesellschaft für Senvion-Mitarbeiter

Arbeitgeber und Arbeitnehmer wollen nun zügig Gespräche über einen Sozialplan aufnehmen. Mit einem kräftigen Personalabbau muss gerechnet werden. Bei einem Verkauf von Teilbereichen gehe es der IG Metall darum, möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern. „Die Beschäftigten und ihr Know-how sind der wahre Wert des Unternehmens. Das sollte möglichen Investoren bewusst sein“, sagte Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG Metall Küste.

Für Beschäftigte, die nicht übernommen werden, fordert die IG Metall Transfergesellschaften. „Damit kann verhindert werden, dass Mitarbeiter direkt in die Arbeitslosigkeit gehen. Außerdem lassen sich so Fachkräfte in der Windbranche und den jeweiligen Regionen halten“, sagte Geiken. Der Gewerkschaftschef fordert auch die Landesregierungen von Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein auf, den Beschäftigten in der schweren Situation zu helfen. In Deutschland zählt das Unternehmen knapp 2000 Mitarbeiter.