Schönheits-OPs bei Managern: Was Geschäftsleute machen lassen

Herne. Schönheitsoperationen waren einmal Stars und Sternchen vorbehalten. Inzwischen hat der Trend zur Körper-Optimierung eine andere Gruppe erfasst: Manager. Darius Alamouti, Schönheitschirurg aus Herne in Nordrhein-Westfalen, erläutert die Gründe.

Herr Alamouti, wenn ich Manager wäre und käme zu Ihnen, welche Optimierung würden Sie mir vorschlagen?

Darius Alamouti: Da Sie volles Haar haben, fällt das schon mal weg. Ich würde wahrscheinlich die Augenringe wegmachen, damit Sie nicht so müde aussehen, weil Sie zu viel arbeiten. Ich würde auch Ihre Haut mit ein bisschen Botox und Filler aufpolstern.

Mit welchen Wünschen kommen Wirtschaftsvertreter zu Ihnen?

Alamouti: Alle Patienten bevorzugen Methoden, die wenig oder gar keine Downtime haben, die nicht blutig sind, aber die einen innerhalb von ein paar Wochen und Monaten hervorragend aussehen lassen. Was lassen Manager machen? Klarer Trend ist, dynamisch, aktiv, sportlich aussehen zu wollen. Viele Männer fühlen sich auch mit 55 noch wie mit Ende 40, aber sie sehen eben nicht mehr aus wie 38.

Hinzu kommt, dass gerade bei vielarbeitenden Managern jede zweite Ehe auseinandergeht. Mann ist also auf der Suche nach dem magischen Trick, der ihn für die neue Partnerin attraktiv macht. Nur sollte natürlich tunlichst niemand sehen, dass Mann beim Schönheits-Doc war.

Wann hat dieser Optimierungswahn bei Managern angefangen?

Alamouti: Vor etwa zehn Jahren. Damals kamen Geräte auf den Markt, die das Skalpell bei Schönheitsbehandlungen überflüssig gemacht haben. Man kann mit drei, vier Maßnahmen am Gesicht arbeiten und alles, was man kurz danach sieht, sind Rötungen. Ansonsten merkt kein Mensch etwas.

Das Angebot hat die Nachfrage ausgelöst?

Alamouti: Kann man so oder so sehen. Auch die Manager haben schnell mitbekommen, was Influencer auf Instagram alles ausprobieren, oder die alte Frau oder auch die Neue und wollen es jetzt auch selbst ausprobieren. Wie auch schon die Politiker ...

Madonna im Jahr 1985. Mittlerweile hat sich die Sängerin, Schauspielerin und Produzentin einige Schönheitskorrekturen geleistet. Wir zeigen, welche Promis sich ebenfalls auf den Weg zum Beauty-Doc gemacht haben. Foto: ZUMA Press / imago

Gute Gene oder nachgeholfen? So sah Madonna 2016 aus. Foto: Future Image / imago

Kim Gloss wurde 2010 einem breiten Publikum als pausbäckige Kandidatin der Castingshow DSDS bekannt. Schon damals war sie für ihren überproportionalen Schmink-Konsum bekannt. Foto: imago stock&people / imago

Heute ist sie mit Hilfe von Schönheitsoperationen und Botox kaum noch wiederzuerkennen. Kim Gloss im Juli 2016. Die Lippen sind aufgespritzt, die Nase scheint modelliert. Foto: xFuturexImage / imago

Modedesigner Wolfgang Joop 1994: Natürliches Lachen, blondiertes Haar, sympathisch. Foto: teutopress / imago stock&people



21 Jahre später: Das Lachen wirkt durch die auffällig dickeren Lippen unnatürlicher, die Augen erinnern an eine Katze. Foto: Simon Hofmann / Getty Images

Solariumgebräunt, strahlend-weiße Zähne, Kajal-Strich und durchtrainiert: Der Modedesigner Harald Glööckler gehörte schon immer zu den Paradiesvögeln. 2001 entstand diese Aufnahme. Foto: teutopress / imago stock&people

Fünfzehn Jahre später sind alle Lach- und Stirnfältchen verschwunden, die Lippen voluminöser, das Gesicht aufgepolstert und glatt gebügelt. Foto: APP-Photo / imago

Tatjana Gsell mit ihrem verstorbenen Mann, Schönheitschirurg Franz Gsell, im Jahr 2001. Foto: REUTERS / Stringer Germany / REUTERS

Gsell im Jahr 2014. Foto: dpa Picture-Alliance / Daniel Karmann / picture alliance / dpa



Dolly Buster sah 1990 noch so aus. Foto: imago stock&people

Die ehemalige Pornodarstellerin 2016. Foto: imago stock&people / imago/Lindenthaler

Der ehemalige Ministerpräsident Italiens, Silvio Berlusconi, im Jahr 1980. Foto: Leemage / imago

Einige Jahrzehnte später erscheint er deutlich verändert – und irgendwie maskenhaft. Foto: Independent Photo Agency / imago

Seinen größten Erfolg hatte er Mitte der 70er mit dem Titel „Anita“: Costa Cordalis zeigt sich auf dieser Aufnahme von 1995 mit brauner Lockenpracht und natürlichem Lächeln. Foto: teutopress / imago stock&people



Mehrere Schönheits-OPs später sieht der Schwiegervater von Daniela Katzenberger so aus. Foto: Future Image / imago

Die junge italienische Modeschöpferin Donatella Versace 1995. Foto: dpa Picture-Alliance / ipol / picture-alliance / dpa

2016 erschien die Schwester des verstorbenen Modedesigners Gianni Versace so auf einer Veranstaltung. Foto: NEIL HALL / REUTERS

Reality-TV-Star Florian Wess sieht im Jahr 2012 noch so aus. Mittlerweile ist er als „Botox-Boy“ bekannt. Foto: Horst Galuschka / imago stock&people

Fünf Jahre später zeigt sich der Ex von Schauspieler Helmut Berger bei der Abreise der Kandidaten der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ mit einem deutlich veränderten Gesicht. Florian gilt als süchtig nach Botox. Seit Jahren unterzieht er sich regelmäßig Botoxbehandlungen. Foto: STAR-MEDIA / imago



Hätten Sie sie erkannt? TV-Sternchen und Erotik-Model Micaela Schäfer im Jahr 2005 im Berliner Restaurant „Sopranos“. Foto: imago stock&people / imago

Micaela Schäfer im Mai 2016 bei der Eröffnung des Berliner Restaurants „Anjoy“. Foto: FuturexImage / imago

US-Schauspielerin Goldie Hawn 1999. Foto: ZUMA Press / imago

Goldie Hawn im November 2016 – kurz vor ihrem 71. Geburtstag. Foto: Scott Barbour / Getty Images

It-Girl Chiara Ohoven im Jahr 2000. Foto: Sven Simon



Einige Jährchen später präsentierte sich die Society-Tochter mit „kussfreundlicheren“ Lippen der Presse. Darauf angesprochen, konterte sie: „Nein, alles echt, das liegt vielleicht an der Haarfarbe“. Mittlerweile hat sie die Eingriffe zugegeben. Die Lippen sind nun wieder schmaler. Foto: dpa Picture-Alliance / Jens Kalaene / picture alliance / dpa

Sie war Dschungelcamp-Kandidatin 2017. Diese Aufnahme von Kader Loth entstand 2010 im Berliner Club 90 Grad. Foto: dpa Picture-Alliance / SCHROE'WIG/Dieter Baganz / picture-alliance / SCHROE'WIG/Di

Einige Jahre später präsentiert sich Kader Loth mit deutlich verändertem Aussehen. Nur das Tattoo ist geblieben. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Gina-Lisa Lohfink wurde durch ihre Teilnahme an der Casting-Show „Germany’s next Topmodel“ 2008 bekannt. Foto: eventfoto54 / imago

Danach machte sie sich nicht nur auf den Weg zum Tätowierer. 2017 zieht sie mit auffällig „verschönertem“ Gesicht ins Dschungelcamp. Foto: Stefan Menne / RTL / Stefan Menne



Mickey Rourke und Kim Basinger waren Mitte der 80er Jahre das Traumpaar aus dem Erotikfilm „9 1/2 Wochen“. Foto: AD / <<< Verschiedene Einträge >>>

Einige Jahre später ist vor allem Mickey Rourke nicht mehr wiederzuerkennen. Beide Schauspieler standen 2008 erneut gemeinsam vor der Filmkamera. Diese Aufnahme entstand bei der Premiere des Kinofilms „The Informers“. Foto: PicturePerfect / imago stock&people

Einige Jahre später ist Mickey Rourke nicht mehr wiederzuerkennen. 2017 zeigt er sich mit diesem Antlitz. Foto: Giandomenico D'Angelo / IPA / imago/Independent Photo Agency

Kevin Richardson erlangte in den 90er Jahren mit den „Backstreet Boys“ weltweite Bekanntheit. Doch auch er wollte sich dem natürlichen Alterungsprozess entziehen. Foto: Sven Simon / imago

Kevin Richardson 2016 mit auffällig glattem Gesicht und Wachsfiguren-Blick. Ein Arzt vermutet Hyluronsäure und Botox dahinter. Foto: ZUMA Press / imago



Sonja Zietlow moderiert seit Jahren die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2012 noch mit Lach- und Stirnfältchen. Doch auch sie konnte sich dem Gang zum Schönheits-Doktor nicht widersetzen. Foto: dpa Picture-Alliance / Oliver Berg / picture alliance / dpa

Mit auffällig strafferem Gesicht blickte sie 2015 in die Kamera. Im Gegensatz zu manch anderen Kollegen und Kolleginnen geht die Moderatorin allerdings offen mit ihren Beauty-Eingriffen um. Foto: Georg Wendt / dpa

Diese Aufnahme zeigt das Paar Bert und Sophia Wollersheim im Oktober 2010. Sechs Jahre später gaben sie ihre Trennung bekannt. Foto: imago stock&people / imago

Im Laufe der Jahre hat sich nicht nur die Beziehung der Blondine zu ihrem Bert verändert. Einige Besuche beim Schönheitschirurgen sind nicht zu leugnen. Foto: FuturexImage / imago

Die deutsche Schauspielerin Doreen Dietel im Jahr 2000 mit ihrem damaligen Freund Max von Thun und natürlichen Gesichtszügen. Foto: teutopress / imago



2016 ging Dietel mit Dirndl und straffgezogenem Gesicht in die Käferschenke des Oktoberfestes in München. Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images

Melanie Griffith war 18 Jahre lang mit Antonio Banderas verheiratet. Das Gesicht der Schauspielerin ist kaum noch wiederzuerkennen. Foto: REUTERS / CARLO ALLEGRI / REUTERS

2011 strahlte sie noch mit diesem Aussehen an der Seite Banderas’. Foto: ZUMA Press / imago

1996 hieß sie noch Verona Feldbusch und war mit Dieter Bohlen verheiratet. Foto: teutopress / imago stock&people

Seit 2004 heißt sie Verona Pooth, hat mit Franjo zwei gemeinsame Söhne und den ein oder anderen Besuch beim Beauty-Doc hinter sich. Foto: Thomas Niedermueller / Getty Images



Demi Moore in ihrer Rolle der Molly im Kinoerfolg „Ghost – Nachricht von Sam“ aus dem Jahr 1990. Foto: AD / imago

Nicht nur die Frisur der Exfrau von Bruce Willis und Ashton Kutcher hat sich mit der Zeit verändert. Foto: APress / imago

Natürliches Lachen und unvergessen aus „Harry und Sally“: Meg Ryan. Foto: REUTERS /

Meg Ryan mit aufgepolsterten Lippen und Wangenknochen im Juni 2016. Foto: China Foto Press / imago

Mit Strohhut, Zöpfen und Blumenkleid steht die US-amerikanisch-australische Schauspielerin Nicole Kidman 1993 auf dem roten Teppich. Foto: ZUMA Press / imago



Mehr als 20 Jahren und einige Glättungen später steht die Ex von Tom Cruise 2018 auf dem Roten Teppich der Golden Globes in Beverly Hills. Foto: Frederick M. Brown / Getty Images

Die deutsche Schauspielerin Anouschka Renzi 1993. Foto: teutopress / imago stock&people

Die Adoptivtochter von Paul Huschmid 2016. Foto: Sven Simon / imago

Das ehemalige Model Carla Bruni 2003. Foto: Unimedia Images / imago stock&people

Jahre später zeigt sich die Ehefrau des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy auf der Fashion Week in Paris mit neuem Gesicht. Foto: REUTERS / GONZALO FUENTES / REUTERS



Perlenohringe, weiße Rüschenbluse und Stupsnäschen waren 1993 angesagt. Foto: teutopress / imago stock&people

Die Ex von Elvis Presley und „Nackte Kanone“- Star Priscilla Presley verblüfft 20 Jahre später mit diesem Aussehen. Foto: Stuart C. Wilson / Getty Images

Cher mit Kopfbedeckung 1986. Foto: dpa Picture-Alliance / LENNOX MCLENDON / picture alliance / ASSOCIATED PR

Cher mit Kopfbedeckung 2016. Foto: ZUMA Press / imago



Warum legen Manager so viel Wert auf das äußere Erscheinungsbild, wenn sie doch nach der Leistung beurteilt werden sollten?

Alamouti: Zum Schluss zählt zwar die Leistung mehr. Aber Sympathien entwickeln sich in den ersten Sekunden, wenn jemand in einen Raum kommt. Und die Person wird in diesen ersten Sekunden beurteilt, ob sympathisch oder nicht. Darüber gibt es zahlreiche Studien. Das nutzen Manager natürlich für ihre Geschäfte aus. Schauen Sie sich US-Präsident Donald Trump an. Der sieht vielleicht selbst nicht schick aus, aber seine Leute. Der Schwiegersohn von Trump sieht aus wie ein Model.

Was würden Sie Trump selbst empfehlen?

Alamouti: Der müsste eigentlich alles machen lassen, vor allem seine komische Frisur. Aber als Präsident sitzt er ja schon ganz oben – trotz seines Aussehens.

Vor einigen Jahren gehörte es bei Dax-Managern zum guten Ton, Marathon zu laufen. Warum reicht die sichtbare Fitness nicht mehr?

Alamouti: Eigentlich reicht ein trainierter Körper immer noch vollkommen, das Problem ist nur: Wenn man den Waschbrettbauch hat, hat man kein Fett mehr im Gesicht und wirkt schnell eingefallen. Dann fühlen sich die Männer nicht mehr attraktiv. Und so entsteht bei Verhandlungen vielleicht eine gewisse Unsicherheit.

Darum ist athletisch das neue Dünn Darum ist athletisch das neue Dünn

Hat der Drang zur Optimierung auch mit den Smartphones zu tun, mit denen sekündlich neue Fotos entstehen?

Alamouti: Auch. Man fotografiert sich ständig selbst oder wird ständig fotografiert. Muss sich also ständig mit seinem Aussehen auseinandersetzen. Ein wichtiger Punkt für mich ist aber auch, dass in Studien nachgewiesen wurde, dass gut aussehende Menschen schneller Karriere machen. Deshalb fängt der Optimierungsdrang schon bei unter 30-Jährigen an.

Man kann sich davon nicht frei machen, Menschen reagieren einfach auf visuelle Reize. Wenn zehn Menschen in einem Warteraum sitzen, sticht die hübscheste Person heraus – egal ob Frau, Kind oder einfach nur jemand, der gut gekleidet ist. Das ist ein Urtrieb und die das wissen, nutzen es.

Wenn Sie Patienten haben, die sagen, ich möchte zehn Jahre jünger aussehen: Wie verträgt sich das mit der These, dass Alter auch Erfahrung signalisiert?

Alamouti: Die stehen trotzdem nicht dazu.

Welche Art von Managern kommen zu Ihnen?

Alamouti: Von 35 bis 75, aus allen Branchen, aus Dax-Konzernen, aus aller Welt. Es ist unglaublich. Es ist alles dabei. Menschen, die total normal aussehen. Man würde sich wundern, wenn man wüsste, wer alles hat nachhelfen lassen.

Wie wichtig ist es für Manager, dass man nichts sieht?

Alamouti: Sehr wichtig. Schönheit wird ja gerne mit Dummheit verbunden. Das heißt: Jemand, der was machen lässt, spricht nicht darüber. Manche verraten es sogar ihren Partnern nicht. Es muss so unauffällig sein, dass niemand was merkt.

Und wenn es doch rauskommt?

Alamouti: Dann ist man als Manager unten durch.