Mieterwechsel im Mercado – Tally Weijl schließt Geschäft

Schweizer Modehändler will Verkaufsflächen verringern. Weitere Geschäftsaufgabe in der Region Hamburg möglich.

Hamburg. „Nimm 3, zahl 2“ schon seit Wochen wirbt Tally Weijl mit Sonderangeboten für Jeans, Sweater und T-Shirts in den großen Schaufenstern des Einkaufszentrums Mercado. Jetzt ist klar, dass der Mode-Händler in Ottensen schließt. Man wolle sich in Zukunft auf kleinere Flächen mit 300 Quadratmetern und den Online-Handel konzentrieren, sagte eine Firmensprecherin auf Anfrage des Hamburger Abendblatts. Seit Ende 2009 bietet das Schweizer Unternehmen an dem Standort auf knapp 500 Quadratmetern modische und günstige Kleidung für junge Frauen an. Letzter Verkaufstag ist der 12. März. Im Laufe des Jahres werde vermutlich noch eine weitere Filiale geschlossen, hieß es. Weitere Details nannte die Sprecherin nicht. Aktuell haben die Schweizer in der Region Hamburg acht Filialen.