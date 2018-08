Bahn testet neue Uniformen von Guido Maria Kretschmer

Weinrot statt Knallrot: Mit den neuen Uniformen will die Bahn moderner wirken. Foto: Boris Roessler / dpa

Berlin. Die Deutsche Bahn testet von dieser Woche an neue Uniformen. Flächendeckend werde die Dienstkleidung voraussichtlich von Ende 2019 an eingeführt, teilte der Konzern der Deutschen Presse-Agentur mit. Designer Guido Maria Kretschmer, den viele aus der TV-Sendung „Shopping Queen“ kennen, hat mitgewirkt.

Bisher erkennen Reisende das Zugpersonal an blauen Uniformen mit knallroten Details, jetzt will der Konzern zu Blau mit Weinrot wechseln. Anfangs testen 250 Kollegen die neuen Kleidungsstücke. Insgesamt tragen rund 43.000 Mitarbeiter des Konzerns Uniform.

Bahn testet auch eine Jeans

Der Staatskonzern will die Erfahrungen nach vier Monaten auswerten und die Kollektion eventuell anpassen. Dann soll eine europaweite Ausschreibung folgen. Zu den rund 80 neuen Teilen gehört diesmal auch ein Kleid. Eine Jeans ist ebenfalls im Test. In welchen Berufen die Jeans am Ende erlaubt ist, entscheiden die einzelnen Geschäftsfelder.

„Die neue Unternehmensbekleidung wird den Außenauftritt der Bahn moderner und sympathischer machen“, sagte Personalvorstand Martin Seiler. Die Bahn selbst will übrigens bei ihrem knallroten Logo bleiben. Das Unternehmen nennt die Farbe „Verkehrsrot“. Auch die Mitarbeiter am Bahnhof tragen weiterhin knallrote Mützen. Damit seien sie gut sichtbar, auch wenn viel los sei.

Die bisherigen Uniformen wurden 2002 von der Designerin Doris Hartwich kreiert. Dass die Wahl nun auf Kretschmer fiel, ist wenig überraschend, macht er doch einen Großteil seines Umsatzes mit Dienstkleidung. So stattete er mit seinem Unternehmen GMK Corporate Fashion unter anderem auch die Airline Emirates, TUI oder die Deutsche Telekom aus. (dpa/cho)



