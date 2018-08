Glyphosat - Monsanto soll Krebsopfer 289 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen

San Francisco. Die Bayer-Tochter Monsanto ist im ersten Prozess wegen angeblich verschleierter Krebsrisiken seines Unkrautvernichters Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat zu hohem Schadenersatz verurteilt worden. Die Geschworenenjury des zuständigen Gerichts in San Francisco ordnete laut US-Medien am Freitag (Ortszeit) nach dreitägigen Beratungen an, dass das Unternehmen dem Krebs-Opfer Dewayne Johnson insgesamt 289 Millionen Dollar (253 Mio Euro) zahlen muss. Monsanto habe nicht ausreichend vor den Risiken seines Produkts gewarnt.

Der 46-jährige Johnson, bei dem 2014 Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert wurde, hatte Monsantos Roundup für sein tödliches Leiden verantwortlich gemacht und dem Saatguthersteller vorgeworfen, die Gefahren des Unkrautvernichters verschwiegen zu haben. Die Jury sah das genauso und folgte nach einem vierwöchigen Prozess weitgehend der Argumentation der Klägeranwälte.

Monsanto kündigte jedoch umgehend an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Das Unternehmen ist mit Tausenden ähnlichen US-Klagen konfrontiert. Es weist einen Zusammenhang zwischen Krebs und seinen Produkten zurück.

Gerichtsentscheidung ist brisant für Monsanto und Bayer

In der Stellungnahme heißt es zwar, Monsanto habe „Mitgefühl mit Herrn Johnson und seiner Familie“. Die heutige Entscheidung ändere jedoch nichts an der Tatsache, dass mehr als 800 wissenschaftliche Studien und Bewertungen – einschließlich derjenigen der US-Umweltbehörde EPA, der Nationalen Gesundheitsinstitute und anderer Behörden weltweit – den Befund unterstützten, dass Glyphosat nicht krebserregend sei. Man werde das Produkt, welches „seit 40 Jahren sicher in Gebrauch“ sei, auch in Zukunft nachdrücklich verteidigen.

Diese Hand gehört zu Alfredo Cerán. Er sprühte neun Jahre lang Unkrautvernichtungsmittel auf Sojafeldern in Argentinien. Der argentinische Fotograf Pablo E. Piovano Piovano dokumentierte drei Jahre lang die Folgen von 20 Jahren des wahllosen Einsatzes von Agrarchemikalien im ländlichen Nordosten Argentiniens. Foto: © Pablo E. Piovano

Lucas Techeira wurde mit einer unheilbaren Hautkrankheit in Argentinien geboren – verursacht durch einen Gendefekt. Seine Eltern haben in Plantagen gearbeitet, in denen Gyphosat und weitere giftige Chemikalien zum Einsatz kamen. Foto: © Pablo E. Piovano

Die Zwillinge Aldo und Maximiliano Barrios leiden unter den schweren Folgen einer Krankheit, die den Auswirkungen neurotoxischer Substanzen in der Agrotechnik zugeschrieben wird. Das Schwarz-Weiß-Foto entstand 2014. Foto: © Pablo E. Piovano

Jessica Sheffer leidet an genetischen Mutationen. Foto: © Pablo E. Piovano

Anita Sosa kann nicht selbstständig laufen. Foto: © Pablo E. Piovano



Marcos wartet seit drei Jahren auf eine Nierentransplantation. Sein Vater arbeitet seit über 30 Jahren als Pestizid-Sprüher auf den Tabakfeldern. Foto: © Pablo E. Piovano

Familie Fontanellaz lebt inmitten von Feldern, die ständig mit Unkrautvernichtungsmitteln besprüht werden. Beide Söhne (ein Sohn nicht auf dem Bild) kamen schwerhörig zur Welt. Das Foto entstand 2015 in Argentinien. Foto: © Pablo E. Piovano

Marta Elsa Cian verlässt ihr Zuhause nur mit Schutzmaske. Sie ist chronisch krank – aufgrund der Agrochemikalien, die auf den Sojabohnen- und Reismonokulturfeldern verwendet wurden. Foto: © Pablo E. Piovano

Andrea Gotín atmete mit drei Jahren Brommethan ein, die Funktionen ihres Gehirns sind beeinträchtigt und sie braucht eine Nierentransplantation. Foto: © Pablo E. Piovano

Mónica Gabriela Rais, ihre Mutter arbeitete während ihrer Schwangerschaft auf den Tabakfeldern. Foto: © Pablo E. Piovano



„Landwirtschaft der Gifte. Ihr Preis für den Menschen“. Foto: © Pablo E. Piovano



Obwohl es sich nur um einen Einzelfall und keine Sammelklage handelte, ist der Prozessausgang für Bayer und Monsanto brisant, da es die erste Gerichtsentscheidung überhaupt ist und sie wegweisend für die zahlreichen anderen Verfahren sein könnte.

Der jetzige Fall war zuerst verhandelt worden , weil Kläger Johnson bereits im Sterben liegt und deshalb in Kalifornien Anrecht auf einen schnelleren Prozessbeginn hatte. Johnson hatte vor seiner Krebserkrankung als Platzwart für das kalifornische Schulsystem gearbeitet und dort regelmäßig mit Monsantos Unkrautvernichtern hantiert.

Monsanto steht in den USA vor Klagewelle

Für das erst vor kurzem für rund 63 Milliarden Dollar vom Dax-Riesen Bayer übernommene US-Unternehmen ist das Urteil erst der Auftakt – Monsanto steht in den USA vor einer regelrechten Klagelawine. So machte der US-Richter Vince Chhabria, bei dem Hunderte Klagen von Landwirten, Gärtnern und Verbrauchern zu einem Sammelverfahren gebündelt sind, erst im Juli den Weg für einen weiteren Prozess frei.

Chhabria betonte zwar, dass die Beweislage vermutlich nicht eindeutig genug sei, um den klaren Schluss zuzulassen, dass Glyphosat Krebs verursache. Dennoch hätten die Kläger die Chance auf einen Prozess verdient.

Tatsächlich ist die Frage, ob Monsantos Verkaufsschlager Roundup zu Krebs führen kann, hoch umstritten. Trotz der zahlreichen vom Unternehmen zitierten Studien stufte die Internationale Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Unkrautvernichter 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ für Menschen ein. (dpa)



